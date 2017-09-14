Кремль готується до відключення Росії від SWIFT - РосЗМІ
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Подолянин написав:Нет никакого усиления. Потому что не ресурсов. Мультик про ракету, один самолетик пак-фа, пара глохнущих армат, ни на что не повлияют. Имхо, причина в отсутствии у х.йла желания договариваться и присутствие у него желания нарушать действующие порядки, созданные Большими Дядями. Фишка фюрера-карлика бесконечно подымать ставки его до добра не доведет.
Проблема в том , что ни Сирия ни Крым ни Осетия ни как на напряженность в отношениях не повлияют. Даже если завтра все отдать и начать договариваться , все равно после завтра придумают скрипалей , химатаку или допинг.
Ерунда какая. Когда не буровили - спокойно торговали со всеми и никто о Раше даже не вспоминал. Кому нужна страна третьего мира, чтобы о ней думать и что- то придумывать- будем обьективны
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления