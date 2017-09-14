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Кремль готується до відключення
Росії від SWIFT - РосЗМІ

Кремль готується до відключення Росії від SWIFT - РосЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 17:15

  repulse1815 написав:Санкции санкциями , но на самом деле дела обстоят не очень хорошо для американцев. Сирия и Ассад отбились от очередной революции


Отбились, щас. То-то Ассаду приходится газом пользоваться.

  repulse1815 написав: Китай продолжает то что и делал , Северная Корея перестала быть темой номер один или два


Перестала? Недавно они были темой номер один по поводу перемирия, сейчас тема номер два - по поводу визита директора ЦРУ.

  repulse1815 написав: европейцы злы на американцев.


Так злы, так злы - во всем их поддерживают.

  repulse1815 написав:Конечно в каждодневных новостях мы видим всякие санкции и провокации , если посмотреть фактически , то с 2014 года мир изменился и не в американскую пользу.


Однозначно! И доллар их постоянно падает относительно самой великой валюты - рубля!
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 17:16

  romio_33 написав:
  BIGor написав: Запоребрики смешат. Доля рашки в мировой экономике 5%, это сильно ударит по доллару И не думайте, что вас не отключат от СВИФТ. Вон дерипаска тоже думал, что его пронесёт и не зацепит.

А что с Дерипаской? Что он потерял?


Миллиарды долларов капитализации. Ваш К.О.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 20:02

  repulse1815 написав:
  Подолянин написав:Нет никакого усиления. Потому что не ресурсов. Мультик про ракету, один самолетик пак-фа, пара глохнущих армат, ни на что не повлияют. Имхо, причина в отсутствии у х.йла желания договариваться и присутствие у него желания нарушать действующие порядки, созданные Большими Дядями. Фишка фюрера-карлика бесконечно подымать ставки его до добра не доведет.

Проблема в том , что ни Сирия ни Крым ни Осетия ни как на напряженность в отношениях не повлияют. Даже если завтра все отдать и начать договариваться , все равно после завтра придумают скрипалей , химатаку или допинг.

Ерунда какая. Когда не буровили - спокойно торговали со всеми и никто о Раше даже не вспоминал. Кому нужна страна третьего мира, чтобы о ней думать и что- то придумывать- будем обьективны
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 20:04

  nik1 написав:По моему использование SWIFT противоречит интересам любого независимого государства, кроме Америки. Другое дело, что замена требует расходов и времени.

Опять это совкомышление и топите за рашку. SWIFT выгоден любой цивилизованной нормальной стране.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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