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Кремль готується до відключення
Росії від SWIFT - РосЗМІ

Кремль готується до відключення Росії від SWIFT - РосЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 17:15

  repulse1815 написав:Санкции санкциями , но на самом деле дела обстоят не очень хорошо для американцев. Сирия и Ассад отбились от очередной революции


Отбились, щас. То-то Ассаду приходится газом пользоваться.

  repulse1815 написав: Китай продолжает то что и делал , Северная Корея перестала быть темой номер один или два


Перестала? Недавно они были темой номер один по поводу перемирия, сейчас тема номер два - по поводу визита директора ЦРУ.

  repulse1815 написав: европейцы злы на американцев.


Так злы, так злы - во всем их поддерживают.

  repulse1815 написав:Конечно в каждодневных новостях мы видим всякие санкции и провокации , если посмотреть фактически , то с 2014 года мир изменился и не в американскую пользу.


Однозначно! И доллар их постоянно падает относительно самой великой валюты - рубля!
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 17:16

  romio_33 написав:
  BIGor написав: Запоребрики смешат. Доля рашки в мировой экономике 5%, это сильно ударит по доллару И не думайте, что вас не отключат от СВИФТ. Вон дерипаска тоже думал, что его пронесёт и не зацепит.

А что с Дерипаской? Что он потерял?


Миллиарды долларов капитализации. Ваш К.О.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 20:02

  repulse1815 написав:
  Подолянин написав:Нет никакого усиления. Потому что не ресурсов. Мультик про ракету, один самолетик пак-фа, пара глохнущих армат, ни на что не повлияют. Имхо, причина в отсутствии у х.йла желания договариваться и присутствие у него желания нарушать действующие порядки, созданные Большими Дядями. Фишка фюрера-карлика бесконечно подымать ставки его до добра не доведет.

Проблема в том , что ни Сирия ни Крым ни Осетия ни как на напряженность в отношениях не повлияют. Даже если завтра все отдать и начать договариваться , все равно после завтра придумают скрипалей , химатаку или допинг.

Ерунда какая. Когда не буровили - спокойно торговали со всеми и никто о Раше даже не вспоминал. Кому нужна страна третьего мира, чтобы о ней думать и что- то придумывать- будем обьективны
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 20:04

  nik1 написав:По моему использование SWIFT противоречит интересам любого независимого государства, кроме Америки. Другое дело, что замена требует расходов и времени.

Опять это совкомышление и топите за рашку. SWIFT выгоден любой цивилизованной нормальной стране.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 03:33

  nik1 написав:По моему использование SWIFT противоречит интересам любого независимого государства, кроме Америки. Другое дело, что замена требует расходов и времени.


Ага.
SWIFT — кооперативное общество, созданное по бельгийскому законодательству, принадлежащее его членам — более чем 9000 банков из 209 стран. Главный офис расположен в Брюсселе.


Ошибся сайтом, тут вам не помойка какая то с тупой школотой из вконтакта 8)
Востаннє редагувалось EKO в Чет 19 кві, 2018 03:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 03:36

  Sommer написав:
  romio_33 написав:
  BIGor написав: Запоребрики смешат. Доля рашки в мировой экономике 5%, это сильно ударит по доллару И не думайте, что вас не отключат от СВИФТ. Вон дерипаска тоже думал, что его пронесёт и не зацепит.

А что с Дерипаской? Что он потерял?


Миллиарды долларов капитализации. Ваш К.О.


Ну и свои процентов 30 аллюминия, на рынке сша теперь он хрен куда пристроит :mrgreen:
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 09:06

  EKO написав:
  nik1 написав:По моему использование SWIFT противоречит интересам любого независимого государства, кроме Америки. Другое дело, что замена требует расходов и времени.


Ага.
SWIFT — кооперативное общество, созданное по бельгийскому законодательству, принадлежащее его членам — более чем 9000 банков из 209 стран. Главный офис расположен в Брюсселе.


Ошибся сайтом, тут вам не помойка какая то с тупой школотой из вконтакта 8)


Вы конечно научились пользоваться Википедией, но и там читать нужно чуть больше чем первую строчку

После событий 11 сентября 2001 ЦРУ, ФБР и Министерство финансов США получили доступ к финансовой информации сети SWIFT с целью отслеживания возможных финансовых транзакций террористов. После того как информация об этом была опубликована в 2006 году в , общество SWIFT подверглось жёсткой критике за недостаточную защиту данных клиентов.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 09:25

Re: від SWIFT

  EKO написав:кооперативное общество, созданное по бельгийскому законодательству, принадлежащее его членам — более чем 9000 банков из 209 стран. Главный офис расположен в Брюсселе.

Отключать РФ будет Бельгия? его члены? или США...
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 09:31

  Shram написав:Вы конечно научились пользоваться Википедией, но и там читать нужно чуть больше чем первую строчку

После событий 11 сентября 2001 ЦРУ, ФБР и Министерство финансов США получили доступ к финансовой информации сети SWIFT с целью отслеживания возможных финансовых транзакций террористов. После того как информация об этом была опубликована в 2006 году в , общество SWIFT подверглось жёсткой критике за недостаточную защиту данных клиентов.

Что именно здесь "противоречит интересам государства", борьба с финансированием терроризма?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 09:31

  repulse1815 написав:Санкции санкциями , но на самом деле дела обстоят не очень хорошо для американцев. Сирия и Ассад отбились от очередной революции


вы из какой реальности? сколько миллионов сирийцев с 2011 года свалили из страны, благодаря асаду, который вцепился в кресло мертвой хваткой, сколько городов разрушено и человек убито? только потому, что упырь не хотел назначить выборы и уйти по-доброму. асад уничтожает страну, только чтобы остаться у власти. а по факту сирии уже нет, есть зоны влияния турции, ирана, россии, сша, исламистов, с вмешательством израиля. а так перемога асада, конечно
главное оружие рашистов - ложь
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