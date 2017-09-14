Кремль готується до відключення Росії від SWIFT - РосЗМІ
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Подолянин написав:Нет никакого усиления. Потому что не ресурсов. Мультик про ракету, один самолетик пак-фа, пара глохнущих армат, ни на что не повлияют. Имхо, причина в отсутствии у х.йла желания договариваться и присутствие у него желания нарушать действующие порядки, созданные Большими Дядями. Фишка фюрера-карлика бесконечно подымать ставки его до добра не доведет.
Проблема в том , что ни Сирия ни Крым ни Осетия ни как на напряженность в отношениях не повлияют. Даже если завтра все отдать и начать договариваться , все равно после завтра придумают скрипалей , химатаку или допинг.
Ерунда какая. Когда не буровили - спокойно торговали со всеми и никто о Раше даже не вспоминал. Кому нужна страна третьего мира, чтобы о ней думать и что- то придумывать- будем обьективны
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
nik1 написав:По моему использование SWIFT противоречит интересам любого независимого государства, кроме Америки. Другое дело, что замена требует расходов и времени.
Ага. SWIFT — кооперативное общество, созданное по бельгийскому законодательству, принадлежащее его членам — более чем 9000 банков из 209 стран. Главный офис расположен в Брюсселе.
Ошибся сайтом, тут вам не помойка какая то с тупой школотой из вконтакта
Вы конечно научились пользоваться Википедией, но и там читать нужно чуть больше чем первую строчку
После событий 11 сентября 2001 ЦРУ, ФБР и Министерство финансов США получили доступ к финансовой информации сети SWIFT с целью отслеживания возможных финансовых транзакций террористов. После того как информация об этом была опубликована в 2006 году в , общество SWIFT подверглось жёсткой критике за недостаточную защиту данных клиентов.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram написав:Вы конечно научились пользоваться Википедией, но и там читать нужно чуть больше чем первую строчку
После событий 11 сентября 2001 ЦРУ, ФБР и Министерство финансов США получили доступ к финансовой информации сети SWIFT с целью отслеживания возможных финансовых транзакций террористов. После того как информация об этом была опубликована в 2006 году в , общество SWIFT подверглось жёсткой критике за недостаточную защиту данных клиентов.
Что именно здесь "противоречит интересам государства", борьба с финансированием терроризма?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
repulse1815 написав:Санкции санкциями , но на самом деле дела обстоят не очень хорошо для американцев. Сирия и Ассад отбились от очередной революции
вы из какой реальности? сколько миллионов сирийцев с 2011 года свалили из страны, благодаря асаду, который вцепился в кресло мертвой хваткой, сколько городов разрушено и человек убито? только потому, что упырь не хотел назначить выборы и уйти по-доброму. асад уничтожает страну, только чтобы остаться у власти. а по факту сирии уже нет, есть зоны влияния турции, ирана, россии, сша, исламистов, с вмешательством израиля. а так перемога асада, конечно