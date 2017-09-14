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Кремль готується до відключення Росії від SWIFT - РосЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 кві, 2018 09:38
Sommer написав: romio_33 написав: BIGor написав:
Запоребрики смешат. Доля рашки в мировой экономике 5%, это сильно ударит по доллару И не думайте, что вас не отключат от СВИФТ. Вон дерипаска тоже думал, что его пронесёт и не зацепит.
А что с Дерипаской? Что он потерял?
Миллиарды долларов капитализации. Ваш К.О.
Сегодня Дерипаска получил обратно свои миллиарды долларов капитализации.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Додано: Вів 24 кві, 2018 09:59
trololo написав:
благодаря асаду, который вцепился в кресло мертвой хваткой, сколько городов разрушено и человек убито? только потому, что упырь не хотел назначить выборы и уйти по-доброму. асад уничтожает страну, только чтобы остаться у власти.
Один вцепился в кресло, а другие вцепились в одного. "сколько городов разрушено и человек убито", но не уступает никто. Оправдание: "упырь не хотел назначить выборы и уйти по-доброму"? И что, захотел?
Доколе цивилизованные страны будут участвовать в разрушении городов, убийстве людей на территории чужого государства?
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Додано: Вів 24 кві, 2018 10:10
Насчет отключения от SWIFT - НЕ МЕЧТАЙТЕ.
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Додано: Вів 24 кві, 2018 10:18
sal написав:
Доколе цивилизованные страны будут участвовать в разрушении городов, убийстве людей на территории чужого государства?
а они толком и не учавствуют. если бы учавствовали, то ассад бы записался в компанию милошевича и хуссейна, а война бы прекратилась
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Вів 24 кві, 2018 10:23
trololo написав:
они толком и не учавствуют. если бы учавствовали, то ассад бы записался в компанию милошевича и хуссейна, а война бы прекратилась
Чего ждут? не могут
Шоу должно продолжаться.. зачем...
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