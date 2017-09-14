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Кремль готується до відключення
Росії від SWIFT - РосЗМІ

Кремль готується до відключення Росії від SWIFT - РосЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 09:38

  Sommer написав:
  romio_33 написав:
  BIGor написав: Запоребрики смешат. Доля рашки в мировой экономике 5%, это сильно ударит по доллару И не думайте, что вас не отключат от СВИФТ. Вон дерипаска тоже думал, что его пронесёт и не зацепит.

А что с Дерипаской? Что он потерял?


Миллиарды долларов капитализации. Ваш К.О.


Сегодня Дерипаска получил обратно свои миллиарды долларов капитализации.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 09:59

Re: реальность

  trololo написав:благодаря асаду, который вцепился в кресло мертвой хваткой, сколько городов разрушено и человек убито? только потому, что упырь не хотел назначить выборы и уйти по-доброму. асад уничтожает страну, только чтобы остаться у власти.

Один вцепился в кресло, а другие вцепились в одного. "сколько городов разрушено и человек убито", но не уступает никто. Оправдание: "упырь не хотел назначить выборы и уйти по-доброму"? И что, захотел?
Доколе цивилизованные страны будут участвовать в разрушении городов, убийстве людей на территории чужого государства?
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 10:10

Насчет отключения от SWIFT - НЕ МЕЧТАЙТЕ.
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 10:18

  sal написав:Доколе цивилизованные страны будут участвовать в разрушении городов, убийстве людей на территории чужого государства?


а они толком и не учавствуют. если бы учавствовали, то ассад бы записался в компанию милошевича и хуссейна, а война бы прекратилась
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 10:23

Re: города

  trololo написав:они толком и не учавствуют. если бы учавствовали, то ассад бы записался в компанию милошевича и хуссейна, а война бы прекратилась

Чего ждут? не могут
Шоу должно продолжаться.. зачем...
sal
 
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