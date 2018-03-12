Про це заявив журналістам міністр соціальної політики.
Дивися повний текст В уряді запропонували нараховувати субсидію і трудовий стаж заробітчанам.
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Додано: Вів 17 кві, 2018 16:08
В уряді запропонували нараховувати субсидію і трудовий...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В уряді запропонували нараховувати субсидію і трудовий стаж заробітчанам.
Додано: Вів 17 кві, 2018 16:08
Обясните мне, чего он сказал.
Тоесть, если внести в бюджет 2500грн в год, то можно получить субсидию в 2000+ в МЕСЯЦ?
а с какого такого перепугу?
Додано: Вів 17 кві, 2018 16:26
Клоуны на арене. Хотя чужие деньги не жалко. А вы батрачте за гроши и отдавайте половину в виде налогов, дурачки.
Додано: Вів 17 кві, 2018 16:26
Почему в год? Написано - 2500 грн за три месяца, точнее 2457,18 грн.
Это минимальный платеж с минимальной зарплаты 3723 грн, после которого вам зачтут три месяца стажа, с будущей вашей претензией на минимальную пенсию.
Только вот действительно я тоже не понял, а субсидия здесь каким боком?
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