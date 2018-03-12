RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В уряді запропонували нараховувати
субсидію і трудовий...

В уряді запропонували нараховувати субсидію і трудовий...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 16:08

В уряді запропонували нараховувати субсидію і трудовий...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив журналістам міністр соціальної політики.

Дивися повний текст В уряді запропонували нараховувати субсидію і трудовий стаж заробітчанам.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81454
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 16:08

Обясните мне, чего он сказал.
Тоесть, если внести в бюджет 2500грн в год, то можно получить субсидию в 2000+ в МЕСЯЦ?
а с какого такого перепугу?
arheops
 
Повідомлень: 583
З нами з: 28.10.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 16:26

Клоуны на арене. Хотя чужие деньги не жалко. А вы батрачте за гроши и отдавайте половину в виде налогов, дурачки.
ssnet
1
 
Повідомлень: 1377
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 16:26

  arheops написав:Обясните мне, чего он сказал.
Тоесть, если внести в бюджет 2500грн в год, то можно получить субсидию в 2000+ в МЕСЯЦ?
а с какого такого перепугу?


Почему в год? Написано - 2500 грн за три месяца, точнее 2457,18 грн.
Это минимальный платеж с минимальной зарплаты 3723 грн, после которого вам зачтут три месяца стажа, с будущей вашей претензией на минимальную пенсию.
Только вот действительно я тоже не понял, а субсидия здесь каким боком?
freeze
4
 
Повідомлень: 7560
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2063 раз.
Подякували: 2847 раз.
 
Профіль
11
1
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:34

Какая может быть субсидия у задекларировавшего доход свыше 15000 грн? Похоже, заробитчан просто пытаются поиметь на 2500 грн, заодно пополняя негласный реестр бойцов клубничных полей.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6774
З нами з: 30.11.11
Подякував: 645 раз.
Подякували: 1571 раз.
 
Профіль
2
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В уряді хочуть ввести аліменти на утримання літніх батьків 1 ... 4, 5, 6
R2 » Вів 03 кві, 2018 09:04
50 4527
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 кві, 2018 09:43
alex_817
Власникам єврономерів запропонували амністію в обмін на... 1, 2, 3
R2 » Чет 22 бер, 2018 11:18
27 1915
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 бер, 2018 16:49
Faceless
Як отримати субсидію: про нові правила
R2 » Пон 12 бер, 2018 14:32
5 433
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 бер, 2018 22:19
ruvex
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2581)
17.04.2018 22:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.