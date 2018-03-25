Дослідники з Вашингтонського університету розробили лікарський склад, який відновлює пошкоджену зубну емаль.
Дивися повний текст Знайдено спосіб відновити зуби без пломб.
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Додано: Вів 17 кві, 2018 17:38
Знайдено спосіб відновити зуби без пломб
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Знайдено спосіб відновити зуби без пломб.
Додано: Вів 17 кві, 2018 17:38
с нетерпением ждем впаривания пиплу чудо-востановителей для укрепления эмали
Додано: Вів 17 кві, 2018 18:44
В Украине зубы к пенсии уже не нужны. Кашка и водичка с молоком без зубов заходит, а что-то другое купить денег ёк.
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