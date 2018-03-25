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Знайдено спосіб
відновити зуби без пломб

Знайдено спосіб відновити зуби без пломб
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 17:38

Знайдено спосіб відновити зуби без пломб

Пропонуємо до обговорення:
Дослідники з Вашингтонського університету розробили лікарський склад, який відновлює пошкоджену зубну емаль.

Дивися повний текст Знайдено спосіб відновити зуби без пломб.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 17:38

с нетерпением ждем впаривания пиплу чудо-востановителей для укрепления эмали
keep
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 18:44

В Украине зубы к пенсии уже не нужны. Кашка и водичка с молоком без зубов заходит, а что-то другое купить денег ёк.
Ratatui
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