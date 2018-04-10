RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Дуров готовий пожертвувати
мільйони доларів...

Дуров готовий пожертвувати мільйони доларів...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 19:22

Дуров готовий пожертвувати мільйони доларів...

Пропонуємо до обговорення:
Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що виплатить адміністраторам proxy і VPN-сервісів гранти на мільйони доларів в рамках свого «Цифрового Опору» - руху на захист цифрових свобод і прогресу.

Дивися повний текст Дуров готовий пожертвувати мільйони доларів адміністраторам Proxy і VPN.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81453
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 19:22

Нет комментариев? Где фабрика?
sergnemo68
Аватар користувача
 
Повідомлень: 210
З нами з: 28.07.15
Подякував: 207 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Хакери вкрали 2 мільйони доларів в криптовалюті у...
R2 » Вів 17 кві, 2018 18:25
1 39
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 кві, 2018 18:25
dmitry_pasmore
З 2014 року США виділили Україні 8 млрд доларів на оборону
R2 » Пон 16 кві, 2018 06:05
2 122
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 кві, 2018 10:55
Вкладчик1234
Експерти пророкують Bitcoin курс до 6 тис. доларів вже...
R2 » Вів 10 кві, 2018 10:21
1 102
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 кві, 2018 10:21
AlifeSoft
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (13164)
17.04.2018 21:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.