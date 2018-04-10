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Дуров готовий пожертвувати мільйони доларів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 кві, 2018 19:22
Пропонуємо до обговорення:
Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що виплатить адміністраторам proxy і VPN-сервісів гранти на мільйони доларів в рамках свого «Цифрового Опору» - руху на захист цифрових свобод і прогресу.
Дивися повний текст Дуров готовий пожертвувати мільйони доларів адміністраторам Proxy і VPN
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Додано: Вів 17 кві, 2018 19:22
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