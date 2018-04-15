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Українці відпочиватимуть чотири дні поспіль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 кві, 2018 19:45
Пропонуємо до обговорення:
Українці відпочиватимуть із суботи, 28 квітня, по вівторок, 1 травня, - чотири дні поспіль.
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Додано: Вів 17 кві, 2018 19:45
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