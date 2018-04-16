Для отримання грошової допомоги необхідно прийняти закон про Антикорупційний суд.
Дивися повний текст У Мінфіні повідомили, коли розраховують отримати $2 млрд від МВФ.
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Додано: Вів 17 кві, 2018 21:12
У Мінфіні повідомили, коли розраховують отримати $2 млрд...
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Дивися повний текст У Мінфіні повідомили, коли розраховують отримати $2 млрд від МВФ.
Додано: Вів 17 кві, 2018 21:12
Какая разница какие законы принимаются, если они не работают, и по ним никто не живёт?
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