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У Мінфіні повідомили, коли
розраховують отримати $2 млрд...

У Мінфіні повідомили, коли розраховують отримати $2 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 21:12

У Мінфіні повідомили, коли розраховують отримати $2 млрд...

Пропонуємо до обговорення:
Для отримання грошової допомоги необхідно прийняти закон про Антикорупційний суд.

Дивися повний текст У Мінфіні повідомили, коли розраховують отримати $2 млрд від МВФ.
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Какая разница какие законы принимаются, если они не работают, и по ним никто не живёт?
Reddick
 
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Куда деньги то пойдут? Дойдет ли хоть копейка по назначению?
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