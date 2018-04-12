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Вчені випадково створили фермент,
який руйнує пластикові...

Вчені випадково створили фермент, який руйнує пластикові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 22:55

Вчені випадково створили фермент, який руйнує пластикові...

Пропонуємо до обговорення:
Відкриття було зроблено випадково, при вивченні бактерій Ideonella sakaiensis.

Дивися повний текст Вчені випадково створили фермент, який руйнує пластикові відходи.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 22:55

А потом бактерии "вырвутся на волю" и человечество останется без пластика...
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 23:00

  hodkonem36 написав:А потом бактерии "вырвутся на волю" и человечество останется без пластика...

Читал один фантастический рассказ на эту тему, но название забыл. Начинается он с пролога, как внезапно самолет терпит крушение, потому что такие бактерии попали на платы и разъели их :mrgreen:
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Faceless
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