Відкриття було зроблено випадково, при вивченні бактерій Ideonella sakaiensis.
Дивися повний текст Вчені випадково створили фермент, який руйнує пластикові відходи.
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Додано: Вів 17 кві, 2018 22:55
Вчені випадково створили фермент, який руйнує пластикові...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вчені випадково створили фермент, який руйнує пластикові відходи.
Додано: Вів 17 кві, 2018 22:55
А потом бактерии "вырвутся на волю" и человечество останется без пластика...
Додано: Вів 17 кві, 2018 23:00
Читал один фантастический рассказ на эту тему, но название забыл. Начинается он с пролога, как внезапно самолет терпит крушение, потому что такие бактерии попали на платы и разъели их
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