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Вчені випадково створили фермент, який руйнує пластикові...
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Додано: Вів 17 кві, 2018 22:55
Пропонуємо до обговорення:
Відкриття було зроблено випадково, при вивченні бактерій Ideonella sakaiensis.
Дивися повний текст Вчені випадково створили фермент, який руйнує пластикові відходи
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Додано: Вів 17 кві, 2018 22:55
А потом бактерии "вырвутся на волю" и человечество останется без пластика...
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hodkonem36
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Додано: Вів 17 кві, 2018 23:00
hodkonem36 написав:
А потом бактерии "вырвутся на волю" и человечество останется без пластика...
Читал один фантастический рассказ на эту тему, но название забыл. Начинается он с пролога, как внезапно самолет терпит крушение, потому что такие бактерии попали на платы и разъели их
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Додано: Сер 18 кві, 2018 04:11
Faceless написав: hodkonem36 написав:
А потом бактерии "вырвутся на волю" и человечество останется без пластика...
Читал один фантастический рассказ на эту тему, но название забыл. Начинается он с пролога, как внезапно самолет терпит крушение, потому что такие бактерии попали на платы и разъели их
Фантастический - именно. Потому как для печатных плат используют стеклотекстолит (основа стеклоткань), покрытый медной фольгой. А стекло бактериям не по зубам.
Хотя бы не лангольеры
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Додано: Сер 18 кві, 2018 06:57
Faceless написав: hodkonem36 написав:
А потом бактерии "вырвутся на волю" и человечество останется без пластика...
Читал один фантастический рассказ на эту тему, но название забыл. Начинается он с пролога, как внезапно самолет терпит крушение, потому что такие бактерии попали на платы и разъели их
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Додано: Сер 18 кві, 2018 06:59
EKO написав:
Фантастический - именно. Потому как для печатных плат используют стеклотекстолит (основа стеклоткань), покрытый медной фольгой. А стекло бактериям не по зубам. Хотя бы не лангольеры
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sdmitruk
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