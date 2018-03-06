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Президент "дав старт"
збільшенню малих винарень

Президент "дав старт" збільшенню малих винарень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 06:54

Президент "дав старт" збільшенню малих винарень

Пропонуємо до обговорення:
Відповідна інформація міститься на сайті Верховної Ради.

Дивися повний текст Президент "дав старт" збільшенню малих винарень.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 06:55

После гонтаревской девальвации гривны в 3,5 раза в Украине льются реки винного фальсификата. Говорю как человек "пьющий". Одесские бутлегеры с молдавскими корнями трудятся 24/7. Проблем с этикетками под Францию, Испанию, Италию, Чили - у них нет.
Такого разгула ещё никогда не было. Подумайте о своём здоровье и кошельке граждане.
moniks
 
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