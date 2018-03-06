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Дивися повний текст Президент "дав старт" збільшенню малих винарень.
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Додано: Сер 18 кві, 2018 06:54
Президент "дав старт" збільшенню малих винарень
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Дивися повний текст Президент "дав старт" збільшенню малих винарень.
Додано: Сер 18 кві, 2018 06:55
После гонтаревской девальвации гривны в 3,5 раза в Украине льются реки винного фальсификата. Говорю как человек "пьющий". Одесские бутлегеры с молдавскими корнями трудятся 24/7. Проблем с этикетками под Францию, Испанию, Италию, Чили - у них нет.
Такого разгула ещё никогда не было. Подумайте о своём здоровье и кошельке граждане.
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