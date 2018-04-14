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Мінфін не бачить можливості
перегляду розміру...

Мінфін не бачить можливості перегляду розміру...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 08:02

Мінфін не бачить можливості перегляду розміру...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів не бачить можливості для перегляду розміру мінімальної зарплати (м.з.п.) в Україні до рівня 4,2 тис. грн, повідомив заступник міністра фінансів Сергій Марченко.

Дивися повний текст Мінфін не бачить можливості перегляду розміру мінімальної зарплати.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 08:03

Хоть у кого-то из "властьимущих" мозг в голове, а не в "придатке" ....
a_kibets
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 08:04

Когда уже начнут РЕАЛЬНО бороться с конвертами? Ведь это же элементарно делается. Берется выписка по ЕСВ из налоговой по конкретному ЮЛ и сверяется с количеством штатных сотрудников.
Если есть подозрения в уклонении - проверяется оклад каждого сотрудника на соответствие уровню медианной ЗП в регионе. Допустимый порог пусть будет 80 %.То есть, если медиана 10000 грн - ЗП не может быть ниже 8000 грн.
И ШТРАФОВАТЬ, ЖЕСТКО ШТРАФОВАТЬ нарушителей.
Востаннє редагувалось Viktor в Сер 18 кві, 2018 08:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 08:10

  Viktor написав:Если есть подозрения в уклонении - проверяется оклад каждого сотрудника на соответствие уровню медианной ЗП в регионе. Допустимый порог пусть будет 80 %. И ШТРАФОВАТЬ, ЖЕСТКО ШТРАФОВАТЬ нарушителей.


Вы шутите, наверное. Есть предприятия высокорентабельные, которые могут позволить высокую зарплату сотрудников, например Нафтогаз или IT-фирмы.
Есть предприятия, которые в условиях жесткой конкуренции с трудом дышат, но борются за жизнь.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 08:27

freeze
По-вашему, сотрудники "еле дышащей" компании будут работать "за гроши" только потому что она низкорентабельная? Странная логика. К тому же медианная по должностям очень действенный инструмент у HR-в.
Вообще, умиляют люди, жалующиеся на отсутствие дохода от бизнеса. Влезайте в долги, продавайте квартиры, машины. Наполняйте баланс и из этого платите по обязательствам. ИЛИ ЗАКРЫВАЙТЕСЬ.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 08:32

  Viktor написав:По-вашему, сотрудники "еле дышащей" компании будут работать "за гроши" только потому что она низкорентабельная? Странная логика. К тому же медианная по должностям очень действенный инструмент у HR-в.


Есть в жизни разные ситуации, у кого-то работа прямо возле дома, у другого работа позволяет сбегать домой по делам, кого-то привлекает, что он может взять отгул, когда захочет, кто-то умом не вышел получать высокую зарплату.
В жизни есть разные логики, привыкайте, что мир разнообразен.

  Viktor написав:ИЛИ ЗАКРЫВАЙТЕСЬ.

Ну, вы пока еще не Ким Чен Ир командовать - закрывайтесь, открывайтесь, отжимайтесь.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 09:00

  freeze написав:
  Viktor написав:По-вашему, сотрудники "еле дышащей" компании будут работать "за гроши" только потому что она низкорентабельная? Странная логика. К тому же медианная по должностям очень действенный инструмент у HR-в.


Есть в жизни разные ситуации, у кого-то работа прямо возле дома, у другого работа позволяет сбегать домой по делам, кого-то привлекает, что он может взять отгул, когда захочет, кто-то умом не вышел получать высокую зарплату.
В жизни есть разные логики, привыкайте, что мир разнообразен.

  Viktor написав:ИЛИ ЗАКРЫВАЙТЕСЬ.

Ну, вы пока еще не Ким Чен Ир командовать - закрывайтесь, открывайтесь, отжимайтесь.


Вы пытаетесь оправдать "минимальщиков"? И в то же время, небось, хотите видеть страну с хорошим уровнем жизни как у работающих так и у пенсионеров. А такого не будет до тех пор, пока экономика не выйдет из тени. И не закроются недобизнесмены, плачущие от повышение минималки и "немогущие" заплатить комееечный ЕСВ даже с нее, не то что с полностью белой. ПОЗОР ТАКИМ.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 09:05

В настоящее время это повышение приведёт к новому повышению цен производителями и новому витку инфляции
noxfox70
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 09:05

  Viktor написав:Вы пытаетесь оправдать "минимальщиков"?


Я пытаюсь сказать, что в мире есть не только черный и белый цвет, есть много других цветов и оттенков.
Чтобы сказать кому-то закрывайтесь, государство должно предложить людям альтернативу, а пока альтернативу предлагает только Польша.
Вообще командный стиль управления экономикой с помощью запретов и ограничений, мы уже проходили, ни к чему хорошему он не привел.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 09:24

  freeze написав:
  Viktor написав:Вы пытаетесь оправдать "минимальщиков"?


Я пытаюсь сказать, что в мире есть не только черный и белый цвет, есть много других цветов и оттенков.
Чтобы сказать кому-то закрывайтесь, государство должно предложить людям альтернативу, а пока альтернативу предлагает только Польша.
Вообще командный стиль управления экономикой с помощью запретов и ограничений, мы уже проходили, ни к чему хорошему он не привел.


Государство никому ничего не должно предлагать. Каждый из нас и есть государство. Не можешь выполнять его законы и требования - закрывайся. Иначе тебя засудят кредиторы и свои же сотрудники. Почему-то часть рынка платит белую ЗП и не плачется "как все плохо". А "хитросделанные" не могут и на ЕСВ наскрести, а пенсию для своих родителей достойную хотят.
Так что, таки да есть только черное и белое. Другие оттенки можно применять в живописи, но никак в экономике и в исполнении законодательства.
Viktor
 
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