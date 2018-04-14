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Мінфін не бачить можливості перегляду розміру...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 кві, 2018 08:02
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів не бачить можливості для перегляду розміру мінімальної зарплати (м.з.п.) в Україні до рівня 4,2 тис. грн, повідомив заступник міністра фінансів Сергій Марченко.
Дивися повний текст Мінфін не бачить можливості перегляду розміру мінімальної зарплати
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R2
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Додано: Сер 18 кві, 2018 08:03
Хоть у кого-то из "властьимущих" мозг в голове, а не в "придатке" ....
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a_kibets
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Додано: Сер 18 кві, 2018 08:04
Когда уже начнут РЕАЛЬНО бороться с конвертами? Ведь это же элементарно делается. Берется выписка по ЕСВ из налоговой по конкретному ЮЛ и сверяется с количеством штатных сотрудников.
Если есть подозрения в уклонении - проверяется оклад каждого сотрудника на соответствие уровню медианной ЗП в регионе. Допустимый порог пусть будет 80 %.То есть, если медиана 10000 грн - ЗП не может быть ниже 8000 грн.
И ШТРАФОВАТЬ, ЖЕСТКО ШТРАФОВАТЬ нарушителей.
Востаннє редагувалось Viktor
в Сер 18 кві, 2018 08:12, всього редагувалось 1 раз.
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Viktor
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Додано: Сер 18 кві, 2018 08:10
Viktor написав:
Если есть подозрения в уклонении - проверяется оклад каждого сотрудника на соответствие уровню медианной ЗП в регионе. Допустимый порог пусть будет 80 %. И ШТРАФОВАТЬ, ЖЕСТКО ШТРАФОВАТЬ нарушителей.
Вы шутите, наверное. Есть предприятия высокорентабельные, которые могут позволить высокую зарплату сотрудников, например Нафтогаз или IT-фирмы.
Есть предприятия, которые в условиях жесткой конкуренции с трудом дышат, но борются за жизнь.
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freeze
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Додано: Сер 18 кві, 2018 08:27
freeze
По-вашему, сотрудники "еле дышащей" компании будут работать "за гроши" только потому что она низкорентабельная? Странная логика. К тому же медианная по должностям очень действенный инструмент у HR-в.
Вообще, умиляют люди, жалующиеся на отсутствие дохода от бизнеса. Влезайте в долги, продавайте квартиры, машины. Наполняйте баланс и из этого платите по обязательствам. ИЛИ ЗАКРЫВАЙТЕСЬ.
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Viktor
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Додано: Сер 18 кві, 2018 08:32
Viktor написав:
По-вашему, сотрудники "еле дышащей" компании будут работать "за гроши" только потому что она низкорентабельная? Странная логика. К тому же медианная по должностям очень действенный инструмент у HR-в.
Есть в жизни разные ситуации, у кого-то работа прямо возле дома, у другого работа позволяет сбегать домой по делам, кого-то привлекает, что он может взять отгул, когда захочет, кто-то умом не вышел получать высокую зарплату.
В жизни есть разные логики, привыкайте, что мир разнообразен.
Viktor написав:
ИЛИ ЗАКРЫВАЙТЕСЬ.
Ну, вы пока еще не Ким Чен Ир командовать - закрывайтесь, открывайтесь, отжимайтесь.
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freeze
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Додано: Сер 18 кві, 2018 09:00
freeze написав: Viktor написав:
По-вашему, сотрудники "еле дышащей" компании будут работать "за гроши" только потому что она низкорентабельная? Странная логика. К тому же медианная по должностям очень действенный инструмент у HR-в.
Есть в жизни разные ситуации, у кого-то работа прямо возле дома, у другого работа позволяет сбегать домой по делам, кого-то привлекает, что он может взять отгул, когда захочет, кто-то умом не вышел получать высокую зарплату.
В жизни есть разные логики, привыкайте, что мир разнообразен.
Viktor написав:
ИЛИ ЗАКРЫВАЙТЕСЬ.
Ну, вы пока еще не Ким Чен Ир командовать - закрывайтесь, открывайтесь, отжимайтесь.
Вы пытаетесь оправдать "минимальщиков"? И в то же время, небось, хотите видеть страну с хорошим уровнем жизни как у работающих так и у пенсионеров. А такого не будет до тех пор, пока экономика не выйдет из тени. И не закроются недобизнесмены, плачущие от повышение минималки и "немогущие" заплатить комееечный ЕСВ даже с нее, не то что с полностью белой. ПОЗОР ТАКИМ.
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Viktor
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Додано: Сер 18 кві, 2018 09:05
В настоящее время это повышение приведёт к новому повышению цен производителями и новому витку инфляции
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noxfox70
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Додано: Сер 18 кві, 2018 09:05
Viktor написав:
Вы пытаетесь оправдать "минимальщиков"?
Я пытаюсь сказать, что в мире есть не только черный и белый цвет, есть много других цветов и оттенков.
Чтобы сказать кому-то закрывайтесь, государство должно предложить людям альтернативу, а пока альтернативу предлагает только Польша.
Вообще командный стиль управления экономикой с помощью запретов и ограничений, мы уже проходили, ни к чему хорошему он не привел.
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freeze
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Додано: Сер 18 кві, 2018 09:24
freeze написав: Viktor написав:
Вы пытаетесь оправдать "минимальщиков"?
Я пытаюсь сказать, что в мире есть не только черный и белый цвет, есть много других цветов и оттенков.
Чтобы сказать кому-то закрывайтесь, государство должно предложить людям альтернативу, а пока альтернативу предлагает только Польша.
Вообще командный стиль управления экономикой с помощью запретов и ограничений, мы уже проходили, ни к чему хорошему он не привел.
Государство никому ничего не должно предлагать. Каждый из нас и есть государство. Не можешь выполнять его законы и требования - закрывайся. Иначе тебя засудят кредиторы и свои же сотрудники. Почему-то часть рынка платит белую ЗП и не плачется "как все плохо". А "хитросделанные" не могут и на ЕСВ наскрести, а пенсию для своих родителей достойную хотят.
Так что, таки да есть только черное и белое. Другие оттенки можно применять в живописи, но никак в экономике и в исполнении законодательства.
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Viktor
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