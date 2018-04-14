Мінфін не бачить можливості перегляду розміру...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 кві, 2018 09:31
Viktor написав:
Не можешь выполнять его законы и требования - закрывайся. Иначе тебя засудят кредиторы и свои же сотрудники.
Вот пусть и засудят, а с коммунистическим законодательством путем ограничений и запретов не надо лезть в бизнес.
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freeze
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Додано: Сер 18 кві, 2018 09:33
Viktor написав:
Государство никому ничего не должно предлагать. Каждый из нас и есть государство. Не можешь выполнять его законы и требования - закрывайся. Иначе тебя засудят кредиторы и свои же сотрудники. Почему-то часть рынка платит белую ЗП и не плачется "как все плохо". А "хитросделанные" не могут и на ЕСВ наскрести, а пенсию для своих родителей достойную хотят. Так что, таки да есть только черное и белое. Другие оттенки можно применять в живописи, но никак в экономике и в исполнении законодательства.
не стоит быть столь категоричным..в тяжёлые времена теневая экономика позволяет выживать многим людям и производствам. разве было бы лучше,если бы все закрылись,потеряли работу или убегали из страны?
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rytton
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Додано: Сер 18 кві, 2018 09:40
Viktor написав:
Государство никому ничего не должно предлагать. Каждый из нас и есть государство. Не можешь выполнять его законы и требования - закрывайся.
Тогда можно закрывать всю Украину
Всё IMHO
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Додано: Сер 18 кві, 2018 09:43
rytton написав:
разве было бы лучше,если бы все закрылись,потеряли работу или убегали из страны?
Для многих явно лучше, почистить мелких конкурентов и высоко рентабельно накачивать курят антибиотиками на огромных фабриках, это мечта. Тут можно и лоббистам копеечку закинуть.
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freeze
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Додано: Сер 18 кві, 2018 10:14
freeze написав:
Для многих явно лучше, почистить мелких конкурентов и высоко рентабельно накачивать курят антибиотиками на огромных фабриках, это мечта. Тут можно и лоббистам копеечку закинуть.
Так може вони і не потрібні, ці мілкі конкуренти, особливо у виробництві? Основа багатої країни - висока продуктивність праці, яку важко досягти в дрібному виробництві.
Агрохолдинги витісняють хвермерів, ТЦ дрібних продавців, і т.д. Так, і тільки так, можна побудувати багату країну.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Сер 18 кві, 2018 10:43
rytton написав: Viktor написав:
Государство никому ничего не должно предлагать. Каждый из нас и есть государство. Не можешь выполнять его законы и требования - закрывайся. Иначе тебя засудят кредиторы и свои же сотрудники. Почему-то часть рынка платит белую ЗП и не плачется "как все плохо". А "хитросделанные" не могут и на ЕСВ наскрести, а пенсию для своих родителей достойную хотят. Так что, таки да есть только черное и белое. Другие оттенки можно применять в живописи, но никак в экономике и в исполнении законодательства.
не стоит быть столь категоричным..в тяжёлые времена теневая экономика позволяет выживать многим людям и производствам. разве было бы лучше,если бы все закрылись,потеряли работу или убегали из страны?
Если бы все платили налоги и официальные зарплаты - то и тяжелых времен бы не было. Это корень проблем в нашей стране.
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Viktor
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