Мінфін не бачить можливості перегляду розміру...

Додано: Сер 18 кві, 2018 11:07

Viktor написав:

Государство никому ничего не должно предлагать. Каждый из нас и есть государство. Не можешь выполнять его законы и требования - закрывайся. Иначе тебя засудят кредиторы и свои же сотрудники. Почему-то часть рынка платит белую ЗП и не плачется "как все плохо". А "хитросделанные" не могут и на ЕСВ наскрести, а пенсию для своих родителей достойную хотят.

Так что, таки да есть только черное и белое. Другие оттенки можно применять в живописи, но никак в экономике и в исполнении законодательства. Государство никому ничего не должно предлагать. Каждый из нас и есть государство. Не можешь выполнять его законы и требования - закрывайся. Иначе тебя засудят кредиторы и свои же сотрудники. Почему-то часть рынка платит белую ЗП и не плачется "как все плохо". А "хитросделанные" не могут и на ЕСВ наскрести, а пенсию для своих родителей достойную хотят.Так что, таки да есть только черное и белое. Другие оттенки можно применять в живописи, но никак в экономике и в исполнении законодательства.

Дело не в работодателях, а в сотрудниках. Налоги именно с их зарплаты идут. Какой дурак пойдёт работать за белую зарплату 8 000, когда соседнее предприятие предлагает 9000 при белой минималке, а другое соседнее 10 000 чисто в конверте? В таких условиях, тем, кто хочет работать в белую - только закрываться. Тем более, пенсия для многих встала под большим вопросом. Лучше получать больше, и откладывать на пенсию, чем рассчитывать на чудо через 20 летPS. С зарплатой в конверте нужно бороться. Но нужно жучить не работодателя, а работников. Чтоб на предложение зарплаты в конверте, харкнули такому работодателю в лицо