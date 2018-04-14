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Мінфін не бачить можливості
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Мінфін не бачить можливості перегляду розміру...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 09:31

  Viktor написав:Не можешь выполнять его законы и требования - закрывайся. Иначе тебя засудят кредиторы и свои же сотрудники.


Вот пусть и засудят, а с коммунистическим законодательством путем ограничений и запретов не надо лезть в бизнес.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 09:33

  Viktor написав: Государство никому ничего не должно предлагать. Каждый из нас и есть государство. Не можешь выполнять его законы и требования - закрывайся. Иначе тебя засудят кредиторы и свои же сотрудники. Почему-то часть рынка платит белую ЗП и не плачется "как все плохо". А "хитросделанные" не могут и на ЕСВ наскрести, а пенсию для своих родителей достойную хотят. Так что, таки да есть только черное и белое. Другие оттенки можно применять в живописи, но никак в экономике и в исполнении законодательства.

не стоит быть столь категоричным..в тяжёлые времена теневая экономика позволяет выживать многим людям и производствам. разве было бы лучше,если бы все закрылись,потеряли работу или убегали из страны?
rytton
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 09:40

  Viktor написав:Государство никому ничего не должно предлагать. Каждый из нас и есть государство. Не можешь выполнять его законы и требования - закрывайся.

Тогда можно закрывать всю Украину
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 09:43

  rytton написав:разве было бы лучше,если бы все закрылись,потеряли работу или убегали из страны?


Для многих явно лучше, почистить мелких конкурентов и высоко рентабельно накачивать курят антибиотиками на огромных фабриках, это мечта. Тут можно и лоббистам копеечку закинуть.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:14

Re: Мінфін не бачить можливості перегляду розміру...

  freeze написав:Для многих явно лучше, почистить мелких конкурентов и высоко рентабельно накачивать курят антибиотиками на огромных фабриках, это мечта. Тут можно и лоббистам копеечку закинуть.

Так може вони і не потрібні, ці мілкі конкуренти, особливо у виробництві? Основа багатої країни - висока продуктивність праці, яку важко досягти в дрібному виробництві.
Агрохолдинги витісняють хвермерів, ТЦ дрібних продавців, і т.д. Так, і тільки так, можна побудувати багату країну.
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:43

  rytton написав:
  Viktor написав: Государство никому ничего не должно предлагать. Каждый из нас и есть государство. Не можешь выполнять его законы и требования - закрывайся. Иначе тебя засудят кредиторы и свои же сотрудники. Почему-то часть рынка платит белую ЗП и не плачется "как все плохо". А "хитросделанные" не могут и на ЕСВ наскрести, а пенсию для своих родителей достойную хотят. Так что, таки да есть только черное и белое. Другие оттенки можно применять в живописи, но никак в экономике и в исполнении законодательства.

не стоит быть столь категоричным..в тяжёлые времена теневая экономика позволяет выживать многим людям и производствам. разве было бы лучше,если бы все закрылись,потеряли работу или убегали из страны?


Если бы все платили налоги и официальные зарплаты - то и тяжелых времен бы не было. Это корень проблем в нашей стране.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:55

  lapay написав:
  freeze написав:Для многих явно лучше, почистить мелких конкурентов и высоко рентабельно накачивать курят антибиотиками на огромных фабриках, это мечта. Тут можно и лоббистам копеечку закинуть.

Так може вони і не потрібні, ці мілкі конкуренти, особливо у виробництві? Основа багатої країни - висока продуктивність праці, яку важко досягти в дрібному виробництві.
Агрохолдинги витісняють хвермерів, ТЦ дрібних продавців, і т.д. Так, і тільки так, можна побудувати багату країну.

З такою логікою погодиться багато "тугих гаманців", чиї інтереси Ви захищаєте. Тільки пізніше не плачте, коли вони, знищивши "дрібноту", будуть диктувати ціни навіть в тих галузях, які не є природними монополіями. Будучи монополістами на товарних ринках, вони диктуватимуть ціни і на ринку праці, і тоді декому треба буде писати в кілька разів більше од на їх адресу, щоб купити буханку хліба від "правильного" виробника (а інших вже не буде).
ПС І не треба зневажливо писати "хвермери" - вони сторюють реальний продукт, а не віртуальний у виді тисяч "постів".
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 11:07

  Viktor написав:
Государство никому ничего не должно предлагать. Каждый из нас и есть государство. Не можешь выполнять его законы и требования - закрывайся. Иначе тебя засудят кредиторы и свои же сотрудники. Почему-то часть рынка платит белую ЗП и не плачется "как все плохо". А "хитросделанные" не могут и на ЕСВ наскрести, а пенсию для своих родителей достойную хотят.
Так что, таки да есть только черное и белое. Другие оттенки можно применять в живописи, но никак в экономике и в исполнении законодательства.

Дело не в работодателях, а в сотрудниках. Налоги именно с их зарплаты идут. Какой дурак пойдёт работать за белую зарплату 8 000, когда соседнее предприятие предлагает 9000 при белой минималке, а другое соседнее 10 000 чисто в конверте? В таких условиях, тем, кто хочет работать в белую - только закрываться. Тем более, пенсия для многих встала под большим вопросом. Лучше получать больше, и откладывать на пенсию, чем рассчитывать на чудо через 20 лет

PS. С зарплатой в конверте нужно бороться. Но нужно жучить не работодателя, а работников. Чтоб на предложение зарплаты в конверте, харкнули такому работодателю в лицо
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 11:18

  safonovstanislav написав:
  Viktor написав:
Государство никому ничего не должно предлагать. Каждый из нас и есть государство. Не можешь выполнять его законы и требования - закрывайся. Иначе тебя засудят кредиторы и свои же сотрудники. Почему-то часть рынка платит белую ЗП и не плачется "как все плохо". А "хитросделанные" не могут и на ЕСВ наскрести, а пенсию для своих родителей достойную хотят.
Так что, таки да есть только черное и белое. Другие оттенки можно применять в живописи, но никак в экономике и в исполнении законодательства.

Дело не в работодателях, а в сотрудниках. Налоги именно с их зарплаты идут. Какой дурак пойдёт работать за белую зарплату 8 000, когда соседнее предприятие предлагает 9000 при белой минималке, а другое соседнее 10 000 чисто в конверте? В таких условиях, тем, кто хочет работать в белую - только закрываться. Тем более, пенсия для многих встала под большим вопросом. Лучше получать больше, и откладывать на пенсию, чем рассчитывать на чудо через 20 лет

PS. С зарплатой в конверте нужно бороться. Но нужно жучить не работодателя, а работников. Чтоб на предложение зарплаты в конверте, харкнули такому работодателю в лицо

Я позволю себе вам (Станиславу и Виктору) напомнить пару мудрых вещей, на всякий случай : "Рыба гниет с головы" и "Знать путь и пройти его - это не одно и то же"
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