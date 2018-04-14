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Мінфін не бачить можливості
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Мінфін не бачить можливості перегляду розміру...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 11:57

Re: Мінфін не бачить можливості перегляду розміру...

  L написав:З такою логікою погодиться багато "тугих гаманців", чиї інтереси Ви захищаєте. Тільки пізніше не плачте, коли вони, знищивши "дрібноту", будуть диктувати ціни навіть в тих галузях, які не є природними монополіями. Будучи монополістами на товарних ринках, вони диктуватимуть ціни і на ринку праці, і тоді декому треба буде писати в кілька разів більше од на їх адресу, щоб купити буханку хліба від "правильного" виробника (а інших вже не буде).

Антимонопольний комітет для того і створений, щоб відсікати свавілля монополістів. І Асоціація не дасть задрати ціни більше, ніж у сусідів. Не потрібні сучасній економіці робітники з сапкою, і навіть в ларьочку. Високі зарплати там, де багато виробляють на душу, а не там, де чекають свою владу, яка всіх нагодує і приголубить. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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