Мінфін не бачить можливості перегляду розміру...

L написав:З такою логікою погодиться багато "тугих гаманців", чиї інтереси Ви захищаєте. Тільки пізніше не плачте, коли вони, знищивши "дрібноту", будуть диктувати ціни навіть в тих галузях, які не є природними монополіями. Будучи монополістами на товарних ринках, вони диктуватимуть ціни і на ринку праці, і тоді декому треба буде писати в кілька разів більше од на їх адресу, щоб купити буханку хліба від "правильного" виробника (а інших вже не буде).
Антимонопольний комітет для того і створений, щоб відсікати свавілля монополістів. І Асоціація не дасть задрати ціни більше, ніж у сусідів. Не потрібні сучасній економіці робітники з сапкою, і навіть в ларьочку. Високі зарплати там, де багато виробляють на душу, а не там, де чекають свою владу, яка всіх нагодує і приголубить.