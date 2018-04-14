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Мінфін не бачить можливості
перегляду розміру...

Мінфін не бачить можливості перегляду розміру...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 11:57

Re: Мінфін не бачить можливості перегляду розміру...

  L написав:З такою логікою погодиться багато "тугих гаманців", чиї інтереси Ви захищаєте. Тільки пізніше не плачте, коли вони, знищивши "дрібноту", будуть диктувати ціни навіть в тих галузях, які не є природними монополіями. Будучи монополістами на товарних ринках, вони диктуватимуть ціни і на ринку праці, і тоді декому треба буде писати в кілька разів більше од на їх адресу, щоб купити буханку хліба від "правильного" виробника (а інших вже не буде).

Антимонопольний комітет для того і створений, щоб відсікати свавілля монополістів. І Асоціація не дасть задрати ціни більше, ніж у сусідів. Не потрібні сучасній економіці робітники з сапкою, і навіть в ларьочку. Високі зарплати там, де багато виробляють на душу, а не там, де чекають свою владу, яка всіх нагодує і приголубить. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 12:51

  lapay написав:
  L написав:З такою логікою погодиться багато "тугих гаманців", чиї інтереси Ви захищаєте. Тільки пізніше не плачте, коли вони, знищивши "дрібноту", будуть диктувати ціни навіть в тих галузях, які не є природними монополіями. Будучи монополістами на товарних ринках, вони диктуватимуть ціни і на ринку праці, і тоді декому треба буде писати в кілька разів більше од на їх адресу, щоб купити буханку хліба від "правильного" виробника (а інших вже не буде).

Антимонопольний комітет для того і створений, щоб відсікати свавілля монополістів. І Асоціація не дасть задрати ціни більше, ніж у сусідів. Не потрібні сучасній економіці робітники з сапкою, і навіть в ларьочку. Високі зарплати там, де багато виробляють на душу, а не там, де чекають свою владу, яка всіх нагодує і приголубить. :)

1) Для чого створений- всі знають, так само як і всі бачать його роботу на ринках.
2) Як Асоціація не дасть при відсутноті конкуренцї на внутр. ринку і постійних картельних змовах з незапамятних часів що по нафті, що по гречці і т.д.? А тепер ще й навчилися "малювати" тарифи на рівні різних комісій, які їх мали б регулювати. Причому так "красиво" малюють, що виступають ніби проти і Гройсман, і Парубій, і Порошенко, а в результаті просто "технічне" відтермінування.
3) Тут вже потрібно визначитися - ми "розумні чи красиві"? Якраз "ці мілкі конкуренти, особливо у виробництві" не чекають, а стараються самі щось виробляти, створюючи при цьому робочі місця. Але я бачу тут головне лозунги, тому дискутувати надалі не буду, просто в ігнор :cry: .
L
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 12:52

  freeze написав:
Вы шутите, наверное. Есть предприятия высокорентабельные, которые могут позволить высокую зарплату сотрудников, например Нафтогаз или IT-фирмы.

У меня кум в Нафтогазе работал, там копеечная зарплата, уволился пошел препадом в колледж, год поработал уволился поехал в Польшу работать.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 12:55

  Viktor написав:
Вы пытаетесь оправдать "минимальщиков"? И в то же время, небось, хотите видеть страну с хорошим уровнем жизни как у работающих так и у пенсионеров. А такого не будет до тех пор, пока экономика не выйдет из тени.

Не выйдет из тени для того чтобы вельможеам было что себе воровать.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 13:00

  lapay написав:Агрохолдинги витісняють хвермерів, ТЦ дрібних продавців, і т.д. Так, і тільки так, можна побудувати багату країну.

А потом поднять цены для тех кого лишили работы, для тех кто мешает быть монополистам, для тех кого вытеснили из бизнеса. Эти мелкие выедут в Польши а агрохолдинги будут хрен сосать с пенсионерами, потому что поля обрабатывать не кому будет. Что сейчас уже видим.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 13:06

  safonovstanislav написав:
PS. С зарплатой в конверте нужно бороться. Но нужно жучить не работодателя, а работников. Чтоб на предложение зарплаты в конверте, харкнули такому работодателю в лицо

Когда я сдаю декларацию в налоговую то вижу пунктик в котором написано про доходы полученные иным путем. Если работодатель официально платит минималку а остальное в конверте, то пусть работник рассчитается за конверт с налоговой. Но что то таковых я в налоговой не вижу. Так кто кому врет? Получил доход, отчитайся перед налоговой.
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 13:19

Re: Мінфін не бачить можливості перегляду розміру...

  p_a_l написав:А потом поднять цены для тех кого лишили работы, для тех кто мешает быть монополистам, для тех кого вытеснили из бизнеса. Эти мелкие выедут в Польши а агрохолдинги будут хрен сосать с пенсионерами, потому что поля обрабатывать не кому будет. Что сейчас уже видим.

Загниваючий монополний капіталізм давно пережив успішний справедливий соціалізм. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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