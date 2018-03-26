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"Як акробати": Мінфін
розповів, як вирішує питання...

"Як акробати": Мінфін розповів, як вирішує питання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 08:19

"Як акробати": Мінфін розповів, як вирішує питання...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів має намір досягти компромісу з МВФ в питанні підвищення ціни на газ для населення.

Дивися повний текст "Як акробати": Мінфін розповів, як вирішує питання підвищення цін на газ на вимогу МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 08:20

Попытка усидеть на двух разъезжающихся стульях приводит лишь к разрыву одного органа.
Акробаты...нда..
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 09:06

Газ из Чехии по 17 грн за куб. Уголь дОнецкий из рОтердама. Кто не перешёл на дрова - "рискует растерять все экономические достижения последних лет и получить новый кризис, граничащий с дефолтом". Кредит всеравно стырят очередные яЙценюки и ***маны.
Aegroto dum anima est, spes esse dicitur...
KeepWarm
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Шулер акробатом стать не может.
sena_2008atp
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