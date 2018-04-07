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Кількість американців, які вважають податки занадто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 кві, 2018 08:52
Пропонуємо до обговорення:
Дії президента США Дональда Трампа і Республіканського конгресу у скороченні податків виявилися ефективними. Нинішній відсоток громадян Штатів, які вважають податки занадто високими, досяг історичного мінімуму, пише Wall Street Journal.
Дивися повний текст Кількість американців, які вважають податки занадто високими, досягла історичного мінімуму
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Додано: Сер 18 кві, 2018 08:53
Может в Штатах количество бездельников достигло исторического максимума ? А они кормятся исключительность за счет налогов с работающих.
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