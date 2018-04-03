Один з найбільших українських зернотрейдерів і суднобудівників "Нібулон" планує почати будівництво морських суден.
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Додано: Сер 18 кві, 2018 09:04
"Нібулон" почне будувати морські судна
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Дивися повний текст "Нібулон" почне будувати морські судна.
Додано: Сер 18 кві, 2018 09:04
..дай Бог Вадатурскому еще лет 20-30 жизни хотя бы!.. мало таких предпринимателей, что СОЗИДЮТ в Украине, а не только "оптимизируют в оффшорах панамских"!!
Додано: Сер 18 кві, 2018 09:42
Простые красивые баржи.
Согласен, молодец! Только 2-3 баржи-корыта несколько громко для флота. Впрочем для Украины - уже достижение.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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