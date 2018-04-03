RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Нібулон" почне
будувати морські судна

"Нібулон" почне будувати морські судна
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 09:04

"Нібулон" почне будувати морські судна

Пропонуємо до обговорення:
Один з найбільших українських зернотрейдерів і суднобудівників "Нібулон" планує почати будівництво морських суден.

Дивися повний текст "Нібулон" почне будувати морські судна.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81465
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 09:04

..дай Бог Вадатурскому еще лет 20-30 жизни хотя бы!.. мало таких предпринимателей, что СОЗИДЮТ в Украине, а не только "оптимизируют в оффшорах панамских"!!
maestro71
 
Повідомлень: 1813
З нами з: 09.09.11
Подякував: 145 раз.
Подякували: 425 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 09:42

Простые красивые баржи.

Согласен, молодец! Только 2-3 баржи-корыта несколько громко для флота. Впрочем для Украины - уже достижение.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2126
З нами з: 25.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav, Viktor і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Шведські експерти збираються навчити Україну будувати дороги
R2 » П'ят 06 кві, 2018 09:57
4 160
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 кві, 2018 16:23
Jack Reacher
Стало відомо, коли почне діяти "Закон про паркування"
R2 » Вів 03 кві, 2018 10:51
2 100
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 кві, 2018 16:33
cannabis_ua
Мінрегіон заборонить будувати парковки всередині...
R2 » Вів 03 кві, 2018 13:21
1 70
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 кві, 2018 13:21
lenta19
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55676)
18.04.2018 11:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.