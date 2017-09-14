Перша в Росії потужна газова турбіна розвалилася під час...

Додано: Сер 18 кві, 2018 11:41

Зри в корень! Первая, чего раньше не делали, в рабочем процессе. Поломки неизбежны. Планируют запустить в серийное производство. Высокотехнологичное - СВОЁ!... Очевидно - благодаря санкциям Запада. Радоваться поломкам/огорчаться новому производству - каждый сам себе.

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.