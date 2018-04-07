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Макрон назвав «Північний потік-2» загрозою енергетичній...
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Додано: Сер 18 кві, 2018 10:29
Пропонуємо до обговорення:
Макрон назвав «Північний потік-2» загрозою енергетичної незалежності ЄС. На його думку, частка енергії, виробленої атомними електростанціями, в яких Франція є одним зі світових лідерів, не повинна скорочуватися на користь інших джерел енергії, зокрема, поставок газу з Росії
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Додано: Сер 18 кві, 2018 10:29
сам по себе газопровод ни на какую "энергетическую суверенность Европейского союза" не влияет - чем больше газопроводов тем больше будет предложений на рынке...
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