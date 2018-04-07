Макрон назвав «Північний потік-2» загрозою енергетичній...

Додано: Сер 18 кві, 2018 11:56

Каждый о своём. Этому лишь атомная энергетика интересна, про Украину уже ни слова... Брехуны.

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.