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Макрон назвав «Північний потік-2»
загрозою енергетичній...

Макрон назвав «Північний потік-2» загрозою енергетичній...
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:29

Макрон назвав «Північний потік-2» загрозою енергетичній...

Пропонуємо до обговорення:
Макрон назвав «Північний потік-2» загрозою енергетичної незалежності ЄС. На його думку, частка енергії, виробленої атомними електростанціями, в яких Франція є одним зі світових лідерів, не повинна скорочуватися на користь інших джерел енергії, зокрема, поставок газу з Росії

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:29

сам по себе газопровод ни на какую "энергетическую суверенность Европейского союза" не влияет - чем больше газопроводов тем больше будет предложений на рынке...
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:52

  Cler написав:сам по себе газопровод ни на какую "энергетическую суверенность Европейского союза" не влияет - чем больше газопроводов тем больше будет предложений на рынке...

Ага, щазз. Есть, например, в каком-то селе 1 продуктовый магазин. Цена хлеба в нём 10 гривен, при закупке 5 гривен. Приходит в это село какой нибудь АТБ, и начинает продавать хлеб по 5 гривен, при закупке 5 гривен, т. е. работать в 0, все рады, цена упала, все теперь покупают только в АТБ, мелкий продуктовый магазин, не выдержав конкуренции, закрывается. После чего в условном АТБ цена на хлеб, в отсутствии конкурентов, становится 15 гривен.
Главная задача - уничтожить конкурентов, тогда можно диктовать любую цену. Этого и боятся в ЕС
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 11:56

Re: Макрон назвав «Північний потік-2» загрозою енергетичній.

Каждый о своём. Этому лишь атомная энергетика интересна, про Украину уже ни слова... Брехуны.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 15:32

  safonovstanislav написав:
  Cler написав:сам по себе газопровод ни на какую "энергетическую суверенность Европейского союза" не влияет - чем больше газопроводов тем больше будет предложений на рынке...

Ага, щазз. Есть, например, в каком-то селе 1 продуктовый магазин. Цена хлеба в нём 10 гривен, при закупке 5 гривен. Приходит в это село какой нибудь АТБ, и начинает продавать хлеб по 5 гривен, при закупке 5 гривен, т. е. работать в 0, все рады, цена упала, все теперь покупают только в АТБ, мелкий продуктовый магазин, не выдержав конкуренции, закрывается. После чего в условном АТБ цена на хлеб, в отсутствии конкурентов, становится 15 гривен.
Главная задача - уничтожить конкурентов, тогда можно диктовать любую цену. Этого и боятся в ЕС

вы привели неудачный пример с АТБ, так как подобный сценарий может быть реализован только в какой нибудь "банановой" республике, но не в цивилизованных странах ЕС, где в отличии от Украины существует реальное антимонопольное законодательство и не коррумпированные антимонопольные органы...
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 15:45

Газопровід «Північний потік-2» ставить під сумнів енергетичну суверенність Європейського союзу, заявив президент Франції Емманюель Макрон

Не очень логично - российский газ, идущий через ГТС Украины, угрозы не представляет, идущий по дну Балтийского моря - представляет.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 16:05

  Волгарь написав:
Газопровід «Північний потік-2» ставить під сумнів енергетичну суверенність Європейського союзу, заявив президент Франції Емманюель Макрон

Не очень логично - российский газ, идущий через ГТС Украины, угрозы не представляет, идущий по дну Балтийского моря - представляет.

не стоит искать логику и здравый смысл там где их нет... :mrgreen:
Cler
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