Ірландський лоукостер Ryanair закриває свою базу на грецькому острові Крит.
Дивися повний текст Ryanair закриває ще одну базу.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 кві, 2018 10:32
Ryanair закриває ще одну базу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ryanair закриває ще одну базу.
Додано: Сер 18 кві, 2018 10:32
МАУ может навредить только их собственное хамское отношение к пассажирам и низкий уровень сервиса при высоких тарифах...
Зараз переглядають цей форум: Viktor, Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|