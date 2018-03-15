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Ryanair закриває ще одну базу

Ryanair закриває ще одну базу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:32

Ryanair закриває ще одну базу

Пропонуємо до обговорення:
Ірландський лоукостер Ryanair закриває свою базу на грецькому острові Крит.

Дивися повний текст Ryanair закриває ще одну базу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:32

МАУ может навредить только их собственное хамское отношение к пассажирам и низкий уровень сервиса при высоких тарифах...
Cler
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