У Гарвардському університеті США стартує проект "воскресіння з мертвих" мамонтів. Вчені планують клонувати тварину за допомогою знайдених раніше залишків ДНК.
Дивися повний текст У США розпочали процес "клонування" мамонта.
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Додано: Сер 18 кві, 2018 10:51
У США розпочали процес "клонування" мамонта
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Дивися повний текст У США розпочали процес "клонування" мамонта.
Додано: Сер 18 кві, 2018 10:51
Эм.. читаю и мне кажется, что ученые там явно что то курят.
Где взаимосвязь между утаптыванием снега и деревьями?
Трава отражающая тепло? С отражателем что ли?
Мне кажется это все бредом.
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