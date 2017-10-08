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У США розпочали процес
"клонування" мамонта

У США розпочали процес "клонування" мамонта
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:51

У США розпочали процес "клонування" мамонта

Пропонуємо до обговорення:
У Гарвардському університеті США стартує проект "воскресіння з мертвих" мамонтів. Вчені планують клонувати тварину за допомогою знайдених раніше залишків ДНК.

Дивися повний текст У США розпочали процес "клонування" мамонта.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:51

Эм.. читаю и мне кажется, что ученые там явно что то курят.
Где взаимосвязь между утаптыванием снега и деревьями?
Трава отражающая тепло? С отражателем что ли?
Мне кажется это все бредом.
magneet
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 16:01

magneet
Когда кажется - крестится надо. 8)
deusfromchaos
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 17:15

Re: У США розпочали процес

  magneet написав:Мне кажется это все бредом.


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 1%80%D0%BA для общего развития
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Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:00

Це не півень із гавна.
andriyzhagun
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