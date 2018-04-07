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Гройсман показав, що зробив Кабмін за два роки в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 кві, 2018 11:05
Пропонуємо до обговорення:
Уряду прем'єр-міністра Володимира Гройсмана - два роки.
Дивися повний текст Гройсман показав, що зробив Кабмін за два роки в соціальній сфері (відео)
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Додано: Сер 18 кві, 2018 11:05
Все вроде круто, а людям жить все труднее и труднее
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link654
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Додано: Сер 18 кві, 2018 11:11
link654 написав:
Все вроде круто, а людям жить все труднее и труднее
У меня прям рифма непроизвольно к названию статьи всплыла.... У всех прошу пардона))
"И не просто показал, а всё к ..... "гривне" привязал"))) Еще раз пардон)
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svetoch-10
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