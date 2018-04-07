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Гройсман показав, що зробив
Кабмін за два роки в...

Гройсман показав, що зробив Кабмін за два роки в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 11:05

Гройсман показав, що зробив Кабмін за два роки в...

Пропонуємо до обговорення:
Уряду прем'єр-міністра Володимира Гройсмана - два роки.

Дивися повний текст Гройсман показав, що зробив Кабмін за два роки в соціальній сфері (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 11:05

Все вроде круто, а людям жить все труднее и труднее
link654
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 11:11

  link654 написав:Все вроде круто, а людям жить все труднее и труднее

У меня прям рифма непроизвольно к названию статьи всплыла.... У всех прошу пардона))
"И не просто показал, а всё к ..... "гривне" привязал"))) Еще раз пардон)
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 12:51

  link654 написав:Все вроде круто, а людям жить все труднее и труднее

Всё просто . доллар вырос в 3,25 раза (с восьми до двадцати шести). а минимальную зарплату подняли всего в два раза.
И почему то в последнее время стало модно не строить новые заводы а перепродавать старые.
И только в Украине возможно что во время кризиса и вооружённого конфликта . украинские олигархи ещё больше богатеют.
-Segey-
 
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