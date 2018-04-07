Уряду прем'єр-міністра Володимира Гройсмана - два роки.
Дивися повний текст Гройсман показав, що зробив Кабмін за два роки в соціальній сфері (відео).
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Додано: Сер 18 кві, 2018 11:05
Гройсман показав, що зробив Кабмін за два роки в...
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Дивися повний текст Гройсман показав, що зробив Кабмін за два роки в соціальній сфері (відео).
Додано: Сер 18 кві, 2018 11:11
Додано: Сер 18 кві, 2018 12:51
Всё просто . доллар вырос в 3,25 раза (с восьми до двадцати шести). а минимальную зарплату подняли всего в два раза.
И почему то в последнее время стало модно не строить новые заводы а перепродавать старые.
И только в Украине возможно что во время кризиса и вооружённого конфликта . украинские олигархи ещё больше богатеют.
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