В Україні скоротилися черги для отримання закордонних...

Додано: Сер 18 кві, 2018 12:18

Всё нормально, поток желающих выехать сокращается. Думаю и до Революции то значительная часть населения ни когда не отдыхала за рубежом и не планировала... Самые не терпеливые от покращень уже поехали/завтра-послезавтра съедут. Остальные, думаю спокойно будут ждать пока кто нибудь из троицы - лебедь, рак да щука на горе свистнет.

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.