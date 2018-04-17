Про це повідомляє прес-служба Державної міграційної служби.
Дивися повний текст В Україні скоротилися черги для отримання закордонних паспортів.
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Додано: Сер 18 кві, 2018 12:18
В Україні скоротилися черги для отримання закордонних...
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Дивися повний текст В Україні скоротилися черги для отримання закордонних паспортів.
Додано: Сер 18 кві, 2018 12:18
Всё нормально, поток желающих выехать сокращается. Думаю и до Революции то значительная часть населения ни когда не отдыхала за рубежом и не планировала... Самые не терпеливые от покращень уже поехали/завтра-послезавтра съедут. Остальные, думаю спокойно будут ждать пока кто нибудь из троицы - лебедь, рак да щука на горе свистнет.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Сер 18 кві, 2018 13:01
mister-svet, зрадофільська вата не знає, що безвіз не має жодного відношення до еміграції (для якої біометричні паспорти не потрібні). І мова йде не про "жєлающіх виїхать", а про бажаючих подорожувати в Євросоюзі.
Додано: Сер 18 кві, 2018 13:16
Sharpe Хамы у меня подорожують в игнор. Прощайте.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Сер 18 кві, 2018 13:46
Сначало едут посомтреть и разузнать цены, потом занимают средства у родственников и оф. оформляются. ПыСы: с женой и сыном уже переехал в Австрию. Тут наших много.
Додано: Сер 18 кві, 2018 14:16
не знаю что там сократилось, но за более чем 3 месяца паспорта я пока не получил...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Сер 18 кві, 2018 15:51
Додано: Сер 18 кві, 2018 16:02
а откуда тогда очередь в 572 тыс. паспортов? мои знакомые обращались за паспортом тоже в начале января (паспортный сервис на пл. Победы), то при подаче их сразу предупреждали, что раньше мая не стоит ожидать получения. я заказывала паспорт 21 декабря и паспорта до сих пор нет...
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