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В Україні скоротилися черги
для отримання закордонних...

В Україні скоротилися черги для отримання закордонних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 12:18

В Україні скоротилися черги для отримання закордонних...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Державної міграційної служби.

Дивися повний текст В Україні скоротилися черги для отримання закордонних паспортів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 12:18

Всё нормально, поток желающих выехать сокращается. Думаю и до Революции то значительная часть населения ни когда не отдыхала за рубежом и не планировала... Самые не терпеливые от покращень уже поехали/завтра-послезавтра съедут. Остальные, думаю спокойно будут ждать пока кто нибудь из троицы - лебедь, рак да щука на горе свистнет.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 13:01

mister-svet, зрадофільська вата не знає, що безвіз не має жодного відношення до еміграції (для якої біометричні паспорти не потрібні). І мова йде не про "жєлающіх виїхать", а про бажаючих подорожувати в Євросоюзі.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 13:16

Sharpe Хамы у меня подорожують в игнор. Прощайте.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 13:46

  Sharpe написав:mister-svet, зрадофільська вата не знає, що безвіз не має жодного відношення до еміграції (для якої біометричні паспорти не потрібні). І мова йде не про "жєлающіх виїхать", а про бажаючих подорожувати в Євросоюзі.

Сначало едут посомтреть и разузнать цены, потом занимают средства у родственников и оф. оформляются. ПыСы: с женой и сыном уже переехал в Австрию. Тут наших много.
Reddick
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 14:16

не знаю что там сократилось, но за более чем 3 месяца паспорта я пока не получил...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 15:38

4 месяца прошло, а паспорта всё нет и нет... :(
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 15:51

  Cler написав:4 месяца прошло, а паспорта всё нет и нет... :(

Заказал в начале января, получил через 3 недели
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 16:02

  safonovstanislav написав:
  Cler написав:4 месяца прошло, а паспорта всё нет и нет... :(

Заказал в начале января, получил через 3 недели

а откуда тогда очередь в 572 тыс. паспортов? мои знакомые обращались за паспортом тоже в начале января (паспортный сервис на пл. Победы), то при подаче их сразу предупреждали, что раньше мая не стоит ожидать получения. я заказывала паспорт 21 декабря и паспорта до сих пор нет...
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 16:49

"по срочному", сделали за две недели... Киев, сервисный центр на Петровке... хотя обещали срок до 2-х месяцев
mail
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