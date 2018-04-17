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В Україні скоротилися черги
для отримання закордонних...

В Україні скоротилися черги для отримання закордонних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 18:35

  Cler написав:
  safonovstanislav написав:
  Cler написав:4 месяца прошло, а паспорта всё нет и нет... :(

Заказал в начале января, получил через 3 недели

а откуда тогда очередь в 572 тыс. паспортов? мои знакомые обращались за паспортом тоже в начале января (паспортный сервис на пл. Победы), то при подаче их сразу предупреждали, что раньше мая не стоит ожидать получения. я заказывала паспорт 21 декабря и паспорта до сих пор нет...

Нас тоже предупреждали, что минимум 2 месяца срочный. Сами удивились, что так быстро по факту вышло
safonovstanislav
 
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