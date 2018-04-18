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В Україні скоротилися черги для отримання закордонних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 кві, 2018 18:35
Cler написав: safonovstanislav написав: Cler написав:
4 месяца прошло, а паспорта всё нет и нет...
Заказал в начале января, получил через 3 недели
а откуда тогда очередь в 572 тыс. паспортов? мои знакомые обращались за паспортом тоже в начале января (паспортный сервис на пл. Победы), то при подаче их сразу предупреждали, что раньше мая не стоит ожидать получения. я заказывала паспорт 21 декабря и паспорта до сих пор нет...
Нас тоже предупреждали, что минимум 2 месяца срочный. Сами удивились, что так быстро по факту вышло
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safonovstanislav
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Додано: Сер 18 кві, 2018 20:51
и я заказал в конце января и получил в конце февраля 2015
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Додано: Сер 18 кві, 2018 21:28
А тем временем на соседней ветке форума- "Отток трудоспособного населения из Украины достиг критического уровня": https://news.finance.ua/ru/news/-/424850/ottok-trudosposobnogo-naseleniya-iz-ukrainy-dostig-kriticheskogo-urovnya-minsotspolitiki
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Forum
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Додано: Сер 18 кві, 2018 21:56
Forum написав:
А тем временем на соседней ветке форума- "Отток трудоспособного населения из Украины достиг критического уровня": https://news.finance.ua/ru/news/-/424850/ottok-trudosposobnogo-naseleniya-iz-ukrainy-dostig-kriticheskogo-urovnya-minsotspolitiki
Всё просто- одна статья заказная, а вторая правдивая.
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Правдоруб
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Додано: Сер 18 кві, 2018 23:03
Sharpe написав:
mister-svet, зрадофільська вата не знає, що безвіз не має жодного відношення до еміграції (для якої біометричні паспорти не потрібні). І мова йде не про "жєлающіх виїхать", а про бажаючих подорожувати в Євросоюзі.
Но с биометрическим паспортом по безвизу вполне можно работать в Польше или искать работу в любой стране ЕС. Как-то странно получилось, но по ТУРИСТИЧЕСКОМУ безвизу только в прошлом году и только в Польше задержались на осмотр достопримечательностей порядка 1,3 млн граждан Украины.
В прошлом году, по безвизу, фирма одних моих знакомых (все сотрудники и их семьи) выехали в одну из стран юго-западной Европы. За прошлый год фирма заработала порядка 60 млн евро. В Украине им устраивали непрерывные маски-шоу. Ай-ти. Другая фирма выехала с оборудованием и сотрудниками в Польшу. Узкоспециализированные специалисты в строительстве. Таких фирм в Украине десяток не наберется. Еще одни строители, более широкого профиля, но топ-уровня. По турвизам выполнили подряд в Польше, затем в Чехии, затем в Венгрии. Вернулся в Украину только директор.
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rjkz
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