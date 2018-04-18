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В Україні скоротилися черги
для отримання закордонних...

В Україні скоротилися черги для отримання закордонних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 23:03

  Sharpe написав:mister-svet, зрадофільська вата не знає, що безвіз не має жодного відношення до еміграції (для якої біометричні паспорти не потрібні). І мова йде не про "жєлающіх виїхать", а про бажаючих подорожувати в Євросоюзі.


Но с биометрическим паспортом по безвизу вполне можно работать в Польше или искать работу в любой стране ЕС. Как-то странно получилось, но по ТУРИСТИЧЕСКОМУ безвизу только в прошлом году и только в Польше задержались на осмотр достопримечательностей порядка 1,3 млн граждан Украины.
В прошлом году, по безвизу, фирма одних моих знакомых (все сотрудники и их семьи) выехали в одну из стран юго-западной Европы. За прошлый год фирма заработала порядка 60 млн евро. В Украине им устраивали непрерывные маски-шоу. Ай-ти. Другая фирма выехала с оборудованием и сотрудниками в Польшу. Узкоспециализированные специалисты в строительстве. Таких фирм в Украине десяток не наберется. Еще одни строители, более широкого профиля, но топ-уровня. По турвизам выполнили подряд в Польше, затем в Чехии, затем в Венгрии. Вернулся в Украину только директор.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 03:49

Re: В Україні скоротилися черги для отримання закордонних...

  rjkz написав:Еще одни строители, более широкого профиля, но топ-уровня... Вернулся в Украину только директор.


логично в принципе. Работа там работается, а здесь пожить тоже можно.
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:02

Делал в декабре 2016, в пятницу сфотографировался, через 6 дней в пятницу забрал и через четыре часа улетел. Делал через посредников обошлось в 70-80 евро, при этом в консульстве стоит 150 и ожидание до 3-х месяцев.
link654
 
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