В Україні скоротилися черги для отримання закордонних...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Sharpe написав:mister-svet, зрадофільська вата не знає, що безвіз не має жодного відношення до еміграції (для якої біометричні паспорти не потрібні). І мова йде не про "жєлающіх виїхать", а про бажаючих подорожувати в Євросоюзі.
Но с биометрическим паспортом по безвизу вполне можно работать в Польше или искать работу в любой стране ЕС. Как-то странно получилось, но по ТУРИСТИЧЕСКОМУ безвизу только в прошлом году и только в Польше задержались на осмотр достопримечательностей порядка 1,3 млн граждан Украины. В прошлом году, по безвизу, фирма одних моих знакомых (все сотрудники и их семьи) выехали в одну из стран юго-западной Европы. За прошлый год фирма заработала порядка 60 млн евро. В Украине им устраивали непрерывные маски-шоу. Ай-ти. Другая фирма выехала с оборудованием и сотрудниками в Польшу. Узкоспециализированные специалисты в строительстве. Таких фирм в Украине десяток не наберется. Еще одни строители, более широкого профиля, но топ-уровня. По турвизам выполнили подряд в Польше, затем в Чехии, затем в Венгрии. Вернулся в Украину только директор.
Делал в декабре 2016, в пятницу сфотографировался, через 6 дней в пятницу забрал и через четыре часа улетел. Делал через посредников обошлось в 70-80 евро, при этом в консульстве стоит 150 и ожидание до 3-х месяцев.