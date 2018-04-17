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Мінфін залучив до бюджету
майже 946 мільйонів від...

Мінфін залучив до бюджету майже 946 мільйонів від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 12:50

Мінфін залучив до бюджету майже 946 мільйонів від...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті міністерства.

Дивися повний текст Мінфін залучив до бюджету майже 946 мільйонів від продажу держоблігацій.
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 12:50

Интересно, что в большей степени движет этих счастливчиков: сознательность в поддержке реформ или жажда наживы? Или благородство рискнуть наворованным...
Востаннє редагувалось mister-svet в Сер 18 кві, 2018 12:52, всього редагувалось 1 раз.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 12:51

Лето 2008-го?
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