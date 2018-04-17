Про це повідомляється на сайті міністерства.
Дивися повний текст Мінфін залучив до бюджету майже 946 мільйонів від продажу держоблігацій.
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Додано: Сер 18 кві, 2018 12:50
Мінфін залучив до бюджету майже 946 мільйонів від...
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Дивися повний текст Мінфін залучив до бюджету майже 946 мільйонів від продажу держоблігацій.
Додано: Сер 18 кві, 2018 12:50
Интересно, что в большей степени движет этих счастливчиков: сознательность в поддержке реформ или жажда наживы? Или благородство рискнуть наворованным...
Востаннє редагувалось mister-svet в Сер 18 кві, 2018 12:52, всього редагувалось 1 раз.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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