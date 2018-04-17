Експерт з пенсійних питань Галина Третьякова розповіла про те, що дасть українцям така новація.
Дивися повний текст Влада готує “польську” систему виплат в Україні: як будуть компенсуватися низькі пенсії.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 кві, 2018 13:18
Влада готує “польську” систему виплат в Україні: як...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Влада готує “польську” систему виплат в Україні: як будуть компенсуватися низькі пенсії.
Додано: Сер 18 кві, 2018 13:18
"Если мы будем собирать 20 лет, мы получим 40700 грн" - ага, у купим за эти деньги 1 буханку хлеба через 20 лет.
Справочно, из личного опыта... В августе 1993 года мне выплатили 1000 (на 18-летие), которую дедушка с бабушкой собирали по 10 ещё советских рублей в месяц года так с 1983. Так вот, на эти деньги я смог купить буханку украинского хлеба (750 купонов) и половинку батона (целый стоил 500 купонов). То же будет и с 40700 фантиков через 20 лет
реклама
|