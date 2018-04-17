Експерт з пенсійних питань Галина Третьякова розповіла про те, що дасть українцям така новація.
Дивися повний текст Влада готує “польську” систему виплат в Україні: як будуть компенсуватися низькі пенсії.
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Додано: Сер 18 кві, 2018 13:18
Влада готує “польську” систему виплат в Україні: як...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Влада готує “польську” систему виплат в Україні: як будуть компенсуватися низькі пенсії.
Додано: Сер 18 кві, 2018 13:18
"Если мы будем собирать 20 лет, мы получим 40700 грн" - ага, у купим за эти деньги 1 буханку хлеба через 20 лет.
Справочно, из личного опыта... В августе 1993 года мне выплатили 1000 (на 18-летие), которую дедушка с бабушкой собирали по 10 ещё советских рублей в месяц года так с 1983. Так вот, на эти деньги я смог купить буханку украинского хлеба (750 купонов) и половинку батона (целый стоил 500 купонов). То же будет и с 40700 фантиков через 20 лет
Додано: Сер 18 кві, 2018 13:56
В долларах не судьба? Или в золото? Акции?
А если еще появятся нормальные инвестиционные фонды, то они сами будут решать куда вкладывать.
В совковии не было таких возможностей. Там золото можно было покупать только в ювелирке и только в рабоче-крестьянских объемах. Но те, кто скупал ювелирку тогда, даже сдавая ломом сегодня заработал деньги. Вот только финансово грамотных людей в СССР было крайне мало.
Додано: Сер 18 кві, 2018 14:04
Re: Влада готує “польську” систему виплат в Україні: як...
А в долларах инфляции нет конечно? В 1992 году мне 10 долларов хватило на костюм - тройку, а сейчас на фирменную футболку не хватит..А акции.. в нестабильной стране с развитым институтом рейдерства.. ну разве закупитесь контрольным пакетом.. вон у меня акции Кредобанка есть, а поляки сейчас принудительно из выкупаю за копейки. Я акции покупал когда этот банк еще поляки не выкупили и обошлись они мне в стоимость проданной на то время относительно новой копейки жигуля.. а сейчас может на китайский смарт фон хватит.. и то не дорогой.... инвестируйте вперед с песней)).
Разве что только золото.. но там дохода то почти нет.. разве что подорожает резко..
но это уже не пенсионные накопления а трейдинг драгметаллами называется.
Додано: Сер 18 кві, 2018 15:07
Интересно, "эксперт по пенсионным вопросам" когда-нибудь слышала про понятие сложного процента? Если каждый месяц откладывать по 160 грн. то с учетом 6% годовых за 20 лет набежит около 75000 грн. Но это совершенно не меняет картину, так как если выходить на пенсию с такими накоплениями и тратить только "инвестиционный доход", а не саму накопленную сумму, то это даст прибавку в 375 грн в месяц... особо не разгуляешься
Додано: Сер 18 кві, 2018 15:55
Re: Влада готує “польську” систему виплат в Україні: як...
Финансовый портал не может себе позволить публиковать комментарии абсолютно безграмотного эксперта ((
Без ежемесячной капитализации процентов сумма накоплений будет 70 тыс, с ежемесячной капитализацией процентов - 74 тыс.
Так что, 2% действительно никого не спасут, зато позволят кому-то нажиться.
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