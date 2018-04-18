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Влада готує “польську” систему
виплат в Україні: як...

Влада готує “польську” систему виплат в Україні: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 13:18

Влада готує “польську” систему виплат в Україні: як...

Пропонуємо до обговорення:
Експерт з пенсійних питань Галина Третьякова розповіла про те, що дасть українцям така новація.

Дивися повний текст Влада готує “польську” систему виплат в Україні: як будуть компенсуватися низькі пенсії.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 13:18

"Если мы будем собирать 20 лет, мы получим 40700 грн" - ага, у купим за эти деньги 1 буханку хлеба через 20 лет.
Справочно, из личного опыта... В августе 1993 года мне выплатили 1000 (на 18-летие), которую дедушка с бабушкой собирали по 10 ещё советских рублей в месяц года так с 1983. Так вот, на эти деньги я смог купить буханку украинского хлеба (750 купонов) и половинку батона (целый стоил 500 купонов). То же будет и с 40700 фантиков через 20 лет
ЯЧитатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 13:46

ЭксперД представляет страховую, входящую в российскую фин группу
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 13:56

  ЯЧитатель написав:"Если мы будем собирать 20 лет, мы получим 40700 грн" - ага, у купим за эти деньги 1 буханку хлеба через 20 лет.
Справочно, из личного опыта... В августе 1993 года мне выплатили 1000 (на 18-летие), которую дедушка с бабушкой собирали по 10 ещё советских рублей в месяц года так с 1983. Так вот, на эти деньги я смог купить буханку украинского хлеба (750 купонов) и половинку батона (целый стоил 500 купонов). То же будет и с 40700 фантиков через 20 лет

В долларах не судьба? Или в золото? Акции?
А если еще появятся нормальные инвестиционные фонды, то они сами будут решать куда вкладывать.

В совковии не было таких возможностей. Там золото можно было покупать только в ювелирке и только в рабоче-крестьянских объемах. Но те, кто скупал ювелирку тогда, даже сдавая ломом сегодня заработал деньги. Вот только финансово грамотных людей в СССР было крайне мало.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 14:04

Re: Влада готує “польську” систему виплат в Україні: як...

  myshapiton написав:В долларах не судьба? Или в золото? Акции?

А в долларах инфляции нет конечно? В 1992 году мне 10 долларов хватило на костюм - тройку, а сейчас на фирменную футболку не хватит..А акции.. в нестабильной стране с развитым институтом рейдерства.. ну разве закупитесь контрольным пакетом.. вон у меня акции Кредобанка есть, а поляки сейчас принудительно из выкупаю за копейки. Я акции покупал когда этот банк еще поляки не выкупили и обошлись они мне в стоимость проданной на то время относительно новой копейки жигуля.. а сейчас может на китайский смарт фон хватит.. и то не дорогой.... инвестируйте вперед с песней)).
Разве что только золото.. но там дохода то почти нет.. разве что подорожает резко..
но это уже не пенсионные накопления а трейдинг драгметаллами называется.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 15:07

Интересно, "эксперт по пенсионным вопросам" когда-нибудь слышала про понятие сложного процента? Если каждый месяц откладывать по 160 грн. то с учетом 6% годовых за 20 лет набежит около 75000 грн. Но это совершенно не меняет картину, так как если выходить на пенсию с такими накоплениями и тратить только "инвестиционный доход", а не саму накопленную сумму, то это даст прибавку в 375 грн в месяц... особо не разгуляешься
AlexODS
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 15:55

Re: Влада готує “польську” систему виплат в Україні: як...

Финансовый портал не может себе позволить публиковать комментарии абсолютно безграмотного эксперта ((
Без ежемесячной капитализации процентов сумма накоплений будет 70 тыс, с ежемесячной капитализацией процентов - 74 тыс.
Так что, 2% действительно никого не спасут, зато позволят кому-то нажиться.
Giroi
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 19:56

Re: Влада готує “польську” систему виплат в Україні: як...

  ЯЧитатель написав:"Если мы будем собирать 20 лет, мы получим 40700 грн" - ага, у купим за эти деньги 1 буханку хлеба через 20 лет.


Злотий в 1998 р. вартував пів-гривні. http://www.bankstore.com.ua/ua/componen ... h,1/day,3/
Зараз понад 8 грн. Якщо би мали таку ж стабільну валюту як поляки, то мали би зміст і всі ці системи.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 20:53

і так кожен день тисячами люди тікають, а дармоїди сидять в раді і планють підвищвати податки, ніяк не наїдяться
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 21:01

Ага... Счаз... Всю жизнь откладываешь, экономишь, а потом твои 200тыс.грн., отложенные на безбедную старость из 40тыс. баксов "плавно" за 15 лет превращаются в 8тыс баксов... Нетрудно догадаться, что к моменту выхода на пенсию, еще лет через 20ть, они легко и без напряга превратятся в смешные 2-3 тысячи баксов.
Пока гос-во не будет гарантировать привязку пенсионных фондов к валюте и их перерасчет в соответствии с курсом, все эти трепыхания - пшик и профанация в наших реалиях!
Watcher
 
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