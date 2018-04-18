Влада готує “польську” систему виплат в Україні: як...

Додано: Сер 18 кві, 2018 14:04

myshapiton написав: В долларах не судьба? Или в золото? Акции? В долларах не судьба? Или в золото? Акции?

А в долларах инфляции нет конечно? В 1992 году мне 10 долларов хватило на костюм - тройку, а сейчас на фирменную футболку не хватит..А акции.. в нестабильной стране с развитым институтом рейдерства.. ну разве закупитесь контрольным пакетом.. вон у меня акции Кредобанка есть, а поляки сейчас принудительно из выкупаю за копейки. Я акции покупал когда этот банк еще поляки не выкупили и обошлись они мне в стоимость проданной на то время относительно новой копейки жигуля.. а сейчас может на китайский смарт фон хватит.. и то не дорогой.... инвестируйте вперед с песней)).Разве что только золото.. но там дохода то почти нет.. разве что подорожает резко..но это уже не пенсионные накопления а трейдинг драгметаллами называется.