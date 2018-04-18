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Влада готує “польську” систему
виплат в Україні: як...

Влада готує “польську” систему виплат в Україні: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 23:19

Рівень "експерта" зрозумілий. Міркує в гривнях і говорить про 6% інвестиційного доходу. І це при інфляції в 13%(і це ще низька інфляція у порівнянні з попередніми роками).
Кожній більш-менш розумній людині зрозуміло, що якщо інфляція більша за інвестиційний дохід - то це банальна втрата заощаджень.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 23:33

Загалом з цієї "ідеї" нічого путнього не вийде. Причина банальна - інфляція.
Якщо у нас буде така ж інфляція як у Польщі - ось тоді і можна вводити другий рівень.
Якщо ж тримати заощадження не в гривнях - то виникає інше питання - Хто буде управляти цими активами?
Якщо держава, то зрозуміло. Будуть дерибанити по-чорному. Потім після чергової кризи всі заощадження перетворяться на копійки і держава буде компенсувати це все(повністю або частково).
Якщо приватні компанії - то тут взагалі мраки. Будуть дерибанити ці гроші миттєво.
Хоча можна іноземні компанії залучити, але я навіть не знаю як це узгоджується з фінансовою безпекою України.
andrijk777
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