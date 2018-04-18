Влада готує “польську” систему виплат в Україні: як...
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Рівень "експерта" зрозумілий. Міркує в гривнях і говорить про 6% інвестиційного доходу. І це при інфляції в 13%(і це ще низька інфляція у порівнянні з попередніми роками). Кожній більш-менш розумній людині зрозуміло, що якщо інфляція більша за інвестиційний дохід - то це банальна втрата заощаджень.
Загалом з цієї "ідеї" нічого путнього не вийде. Причина банальна - інфляція. Якщо у нас буде така ж інфляція як у Польщі - ось тоді і можна вводити другий рівень. Якщо ж тримати заощадження не в гривнях - то виникає інше питання - Хто буде управляти цими активами? Якщо держава, то зрозуміло. Будуть дерибанити по-чорному. Потім після чергової кризи всі заощадження перетворяться на копійки і держава буде компенсувати це все(повністю або частково). Якщо приватні компанії - то тут взагалі мраки. Будуть дерибанити ці гроші миттєво. Хоча можна іноземні компанії залучити, але я навіть не знаю як це узгоджується з фінансовою безпекою України.
ЯЧитатель написав: В совковии не было таких возможностей. Там золото можно было покупать только в ювелирке и только в рабоче-крестьянских объемах. Но те, кто скупал ювелирку тогда, даже сдавая ломом сегодня заработал деньги. Вот только финансово грамотных людей в СССР было крайне мало.
Совковое золото 583-й пробы обесценили, подняв всего лишь на 2 пробы. Так что если и покупать золото то высшей пробы чтобы не нае.обманули на пробах.
За 26 лет независимости не смогли создать хотя бы один, но надежный, пенсионный фонд, который обеспечивал бы хотя бы сохранность (не говорю о приумножении) средств. Ни государственного, ни частного такого нет, хотя законы были (на добровольной основе платежей). Да и сама гривна, как основа для фонда, ненадежна. Почему нужно в следующие годы ожидать надежности - непонятно. Пусть попробуют запустить хотя бы на год на добровольной основе - посмотрят, сколько людей поддержат программу. Хотя можно, конечно, за этот год поднять "курс" этого фонда, как в свое время МММ.