Влада готує “польську” систему виплат в Україні: як...
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Рівень "експерта" зрозумілий. Міркує в гривнях і говорить про 6% інвестиційного доходу. І це при інфляції в 13%(і це ще низька інфляція у порівнянні з попередніми роками). Кожній більш-менш розумній людині зрозуміло, що якщо інфляція більша за інвестиційний дохід - то це банальна втрата заощаджень.
Загалом з цієї "ідеї" нічого путнього не вийде. Причина банальна - інфляція. Якщо у нас буде така ж інфляція як у Польщі - ось тоді і можна вводити другий рівень. Якщо ж тримати заощадження не в гривнях - то виникає інше питання - Хто буде управляти цими активами? Якщо держава, то зрозуміло. Будуть дерибанити по-чорному. Потім після чергової кризи всі заощадження перетворяться на копійки і держава буде компенсувати це все(повністю або частково). Якщо приватні компанії - то тут взагалі мраки. Будуть дерибанити ці гроші миттєво. Хоча можна іноземні компанії залучити, але я навіть не знаю як це узгоджується з фінансовою безпекою України.
ЯЧитатель написав: В совковии не было таких возможностей. Там золото можно было покупать только в ювелирке и только в рабоче-крестьянских объемах. Но те, кто скупал ювелирку тогда, даже сдавая ломом сегодня заработал деньги. Вот только финансово грамотных людей в СССР было крайне мало.
Совковое золото 583-й пробы обесценили, подняв всего лишь на 2 пробы. Так что если и покупать золото то высшей пробы чтобы не нае.обманули на пробах.
За 26 лет независимости не смогли создать хотя бы один, но надежный, пенсионный фонд, который обеспечивал бы хотя бы сохранность (не говорю о приумножении) средств. Ни государственного, ни частного такого нет, хотя законы были (на добровольной основе платежей). Да и сама гривна, как основа для фонда, ненадежна. Почему нужно в следующие годы ожидать надежности - непонятно. Пусть попробуют запустить хотя бы на год на добровольной основе - посмотрят, сколько людей поддержат программу. Хотя можно, конечно, за этот год поднять "курс" этого фонда, как в свое время МММ.
без створення умов розвитку бізнесу ніякі фонди не зможуть збільшити пенсійні виплати. Головна задача уряду створювати умови для розвитку бізнесу, і мірилом якості цієї роботи може бути кількість створених нових робочих місць. Кабмін не вирішує найважливішу задачу своєї діяльності: створення нових робочих місць. Так що поговорити про зміну системи можна, але від цього нічогісінько не зміниться. 8)
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Ще один "експерт". Ділить проценти на роки. +318% за 10 років це приблизно 15,5% річних. Вчіть математику шановний. В 2008р. - банальне вкладення в долар дає +420% що є на 100% більше ніж ваш фонд пояснення для "експертів" звідки взялось 420: 100*(26/5 - 1) = 420
да кого интересует ваша пенсия, они уже делят дешевый (бесплатный) ресурс, который образуется из ваших отчислений, на развитие своего бизнеса.....кто они ? да вы их каждый день пол тв видите...., а пенсию они вам потом простят.......
lwa написав:да кого интересует ваша пенсия, они уже делят дешевый (бесплатный) ресурс, который образуется из ваших отчислений, на развитие своего бизнеса.....кто они ? да вы их каждый день пол тв видите...., а пенсию они вам потом простят.......
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.