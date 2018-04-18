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Влада готує “польську” систему
виплат в Україні: як...

Влада готує “польську” систему виплат в Україні: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 23:19

Рівень "експерта" зрозумілий. Міркує в гривнях і говорить про 6% інвестиційного доходу. І це при інфляції в 13%(і це ще низька інфляція у порівнянні з попередніми роками).
Кожній більш-менш розумній людині зрозуміло, що якщо інфляція більша за інвестиційний дохід - то це банальна втрата заощаджень.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 23:33

Загалом з цієї "ідеї" нічого путнього не вийде. Причина банальна - інфляція.
Якщо у нас буде така ж інфляція як у Польщі - ось тоді і можна вводити другий рівень.
Якщо ж тримати заощадження не в гривнях - то виникає інше питання - Хто буде управляти цими активами?
Якщо держава, то зрозуміло. Будуть дерибанити по-чорному. Потім після чергової кризи всі заощадження перетворяться на копійки і держава буде компенсувати це все(повністю або частково).
Якщо приватні компанії - то тут взагалі мраки. Будуть дерибанити ці гроші миттєво.
Хоча можна іноземні компанії залучити, але я навіть не знаю як це узгоджується з фінансовою безпекою України.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 04:00

  Ой+ написав:
  ЯЧитатель написав:"Если мы будем собирать 20 лет, мы получим 40700 грн" - ага, у купим за эти деньги 1 буханку хлеба через 20 лет.


Злотий в 1998 р. вартував пів-гривні. http://www.bankstore.com.ua/ua/componen ... h,1/day,3/
Зараз понад 8 грн. Якщо би мали таку ж стабільну валюту як поляки, то мали би зміст і всі ці системи.


Корректнее будет к доллару ровнять.
В 2000 году за 1 доллар давали 4,1 злотый, сегодня 3,35.

У нас 5,43 против 26,15.

Ну и, как бы все. Какие могут быть в гривне пенсионные накопления?
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 07:27

  myshapiton написав:
  ЯЧитатель написав:
В совковии не было таких возможностей. Там золото можно было покупать только в ювелирке и только в рабоче-крестьянских объемах. Но те, кто скупал ювелирку тогда, даже сдавая ломом сегодня заработал деньги. Вот только финансово грамотных людей в СССР было крайне мало.

Совковое золото 583-й пробы обесценили, подняв всего лишь на 2 пробы. Так что если и покупать золото то высшей пробы чтобы не нае.обманули на пробах.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 08:51

За 26 лет независимости не смогли создать хотя бы один, но надежный, пенсионный фонд, который обеспечивал бы хотя бы сохранность (не говорю о приумножении) средств. Ни государственного, ни частного такого нет, хотя законы были (на добровольной основе платежей). Да и сама гривна, как основа для фонда, ненадежна. Почему нужно в следующие годы ожидать надежности - непонятно. Пусть попробуют запустить хотя бы на год на добровольной основе - посмотрят, сколько людей поддержат программу. Хотя можно, конечно, за этот год поднять "курс" этого фонда, как в свое время МММ.
ellinas
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:20

без створення умов розвитку бізнесу ніякі фонди не зможуть збільшити пенсійні виплати. Головна задача уряду створювати умови для розвитку бізнесу, і мірилом якості цієї роботи може бути кількість створених нових робочих місць. Кабмін не вирішує найважливішу задачу своєї діяльності: створення нових робочих місць. Так що поговорити про зміну системи можна, але від цього нічогісінько не зміниться. 8)
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:41

На удивление, результаты неплохие: ОНПФ "Лаурус"
http://ozoncap.com/laurus/
за 10 лет +318%, получается около 31% годовых.
портфель http://ozoncap.com/laurusreporting1/?L=1%27
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:10

  demichh написав:На удивление, результаты неплохие: ОНПФ "Лаурус"
http://ozoncap.com/laurus/
за 10 лет +318%, получается около 31% годовых.
портфель http://ozoncap.com/laurusreporting1/?L=1%27

Ще один "експерт". Ділить проценти на роки. :mrgreen:
+318% за 10 років це приблизно 15,5% річних.
Вчіть математику шановний.
В 2008р. - банальне вкладення в долар дає +420% що є на 100% більше ніж ваш фонд :mrgreen:
пояснення для "експертів" звідки взялось 420: 100*(26/5 - 1) = 420
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:14

да кого интересует ваша пенсия, они уже делят дешевый (бесплатный) ресурс, который образуется из ваших отчислений, на развитие своего бизнеса.....кто они ? да вы их каждый день пол тв видите...., а пенсию они вам потом простят....... :D
lwa
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:56

  lwa написав:да кого интересует ваша пенсия, они уже делят дешевый (бесплатный) ресурс, который образуется из ваших отчислений, на развитие своего бизнеса.....кто они ? да вы их каждый день пол тв видите...., а пенсию они вам потом простят....... :D

Каждый случай имеет конкретные цифры:
https://bihus.info/zmini-u-kabmini-so-z ... nfografika
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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  #<12
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