Влада готує “польську” систему виплат в Україні: як...

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p_a_l написав:Совковое золото 583-й пробы обесценили, подняв всего лишь на 2 пробы. Так что если и покупать золото то высшей пробы чтобы не нае.обманули на пробах.
бред сивой кобылы, а нет, ваш.
Так чем же отличаются 583 и 585 проба золота? Эти пробы отличаются процентным содержанием чистого золота. Получается, что 585 проба содержит как минимум на 0,2% золота больше, чем 583 проба золота. Стоимость 583 пробы золота всего на 0,2% меньше цены 585 пробы. Цена ювелирных украшений небольшой массы, например 5 грамм, у 583 и 585 пробы отличается незначительно. Состав сплава золота 585 пробы содержит 58.5% чистого золота и два основных лигатурных металла: медь (33.5%) и серебро (8%).
вы точно понимаете что означают цифры 583 или 585 в пробах изделий из золотых сплавов?