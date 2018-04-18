RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Влада готує “польську” систему
виплат в Україні: як...

Влада готує “польську” систему виплат в Україні: як...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 13:19

Re: Влада готує “польську” систему виплат в Україні: як...

  p_a_l написав:Совковое золото 583-й пробы обесценили, подняв всего лишь на 2 пробы. Так что если и покупать золото то высшей пробы чтобы не нае.обманули на пробах.

бред сивой кобылы, а нет, ваш.
Так чем же отличаются 583 и 585 проба золота? Эти пробы отличаются процентным содержанием чистого золота. Получается, что 585 проба содержит как минимум на 0,2% золота больше, чем 583 проба золота. Стоимость 583 пробы золота всего на 0,2% меньше цены 585 пробы. Цена ювелирных украшений небольшой массы, например 5 грамм, у 583 и 585 пробы отличается незначительно. Состав сплава золота 585 пробы содержит 58.5% чистого золота и два основных лигатурных металла: медь (33.5%) и серебро (8%).

вы точно понимаете что означают цифры 583 или 585 в пробах изделий из золотых сплавов?
Pegasmaster
 
Повідомлень: 361
З нами з: 10.05.17
Подякував: 87 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 13:25

Re: Влада готує “польську” систему виплат в Україні: як...

  demichh написав:На удивление, результаты неплохие: ОНПФ "Лаурус"

всё может быть, но в реальности портфель должен меняться.
мне слабо верится в стабильный эффективный портфель на 10 лет, еще и из украинских составляющих.
Pegasmaster
 
Повідомлень: 361
З нами з: 10.05.17
Подякував: 87 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 13:33

Тоже настроен скептически, но тут результат приличный, нужно посмотреть что и у других пенс фондов делается...
demichh
 
Повідомлень: 1718
З нами з: 09.12.10
Подякував: 95 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 13:40

  demichh написав:На удивление, результаты неплохие: ОНПФ "Лаурус"
http://ozoncap.com/laurus/
за 10 лет +318%, получается около 31% годовых.
портфель http://ozoncap.com/laurusreporting1/?L=1%27

А теперь вспомните курс доллара в 2007 году и в 2017. А если вдруг этот ОНПФ накроется медным тазом, то и вообще получается весело.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
Повідомлень: 1778
З нами з: 06.01.16
Подякував: 3192 раз.
Подякували: 343 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гройсман пояснив, навіщо в Україні продовжується ямковий...
R2 » Сер 18 кві, 2018 14:13
8 194
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 кві, 2018 14:18
sal
В Україні можуть скасувати жовтий сигнал світлофора 1, 2
R2 » Сер 18 кві, 2018 18:07
18 814
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 кві, 2018 14:09
sal
У МВФ про підвищення "мінімалки" в Україні: можливості...
R2 » Чет 19 кві, 2018 10:59
4 92
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 кві, 2018 13:45
Moimir
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55755)
19.04.2018 15:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.